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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3397339833993400>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:09

Змінився до невпізнання: унікальні світлини старого Хрещатика 50 і 100 років тому

http://likeme.pp.ua/zminyvsia-do-nevpiz ... igRtmV9Ok8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:16

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛА АРЕНДА КВАРТИР — КАКИЕ РАЙОНЫ ПОПУЛЯРНЫ

http://vseprokiev.com.ua/znachitelno-po ... 2fjN6Jqsfg
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30

Обещал когда-то занятное фото: что бывает, когда нет жесткой УК, а жильцы любят канфорт и уют:

Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:37

Может кому понадобится

Реальная квартира, видел сам.
Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра.
Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику".
96 серия.
Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу.
Разъезжается семья.
https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По гвардейскому. Остались только трехи в оп, 88 м, цена чуть больше 4 млн. При 100% оплате скидка 7,5%. На вопрос почему строят уже 4 год, ответ "мы не переносили сроки, всё по плану". Обещают заселение 3 квартал 2019. Плюсани если такая инфо интересна. Или лучше срач, мопы, зубожиння, рист?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:46

  Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам.
Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра.
Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику".
96 серия.
Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу.
Разъезжается семья.
https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/

Чего не берете, цена хорошая
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:48

  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам.
Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра.
Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику".
96 серия.
Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу.
Разъезжается семья.
https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/

Чего не берете, цена хорошая

Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да.
Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59

  Рыба-сом написав:Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да.
Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.


то вас просто оболонька попускает уже) ниче там нет объективно хорошего, просто лучшее среди худшего - и это как раз про возле метро, а не про ипеня вроде приречной
как говорит одна моя знакомая - "если оболонь находится на другом конце московского моста, это еще не значит шо это правый берег"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:06

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да.
Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.


то вас просто оболонька попускает уже) ниче там нет объективно хорошего, просто лучшее среди худшего - и это как раз про возле метро, а не про ипеня вроде приречной
как говорит одна моя знакомая - "если оболонь находится на другом конце московского моста, это еще не говорит шо это правый берег"

Понимаете, как говорится "по одёжке вытягивают ножки", поэтому на Печерск я явно не перееду.
Из доступного по деньгам Оболонь реально ИМнХО лучший вариант, но уже наелся МАФов, шанхаев, трассы под окнами. Поэтому, если уж буду брать Оболонь, и смотрю в сторону Приречной или около того во дворах. 15-20 мин пешком не вдоль трассы-промки - не проблема.
У Вас же, ИМнХО, просто реально профдеформация и Вы оцениваете всё по принципу доходности ))) близость к метро доходность увеличивает
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:08

  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам.
Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра.
Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику".
96 серия.
Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу.
Разъезжается семья.
https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/

Чего не берете, цена хорошая

Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да.
Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.

Мне очень нравится приречная, понимаю вас. Разве там цкны выше?
Kostia
 
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