Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Реальная квартира, видел сам. Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра. Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику". 96 серия. Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу. Разъезжается семья. https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/
По гвардейскому. Остались только трехи в оп, 88 м, цена чуть больше 4 млн. При 100% оплате скидка 7,5%. На вопрос почему строят уже 4 год, ответ "мы не переносили сроки, всё по плану". Обещают заселение 3 квартал 2019. Плюсани если такая инфо интересна. Или лучше срач, мопы, зубожиння, рист?
Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам. Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра. Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику". 96 серия. Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу. Разъезжается семья. https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/
Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам. Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра. Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику". 96 серия. Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу. Разъезжается семья. https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/
Чего не берете, цена хорошая
Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да. Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
Рыба-сом написав:Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да. Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
то вас просто оболонька попускает уже) ниче там нет объективно хорошего, просто лучшее среди худшего - и это как раз про возле метро, а не про ипеня вроде приречной как говорит одна моя знакомая - "если оболонь находится на другом конце московского моста, это еще не значит шо это правый берег"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да. Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
то вас просто оболонька попускает уже) ниче там нет объективно хорошего, просто лучшее среди худшего - и это как раз про возле метро, а не про ипеня вроде приречной как говорит одна моя знакомая - "если оболонь находится на другом конце московского моста, это еще не говорит шо это правый берег"
Понимаете, как говорится "по одёжке вытягивают ножки", поэтому на Печерск я явно не перееду. Из доступного по деньгам Оболонь реально ИМнХО лучший вариант, но уже наелся МАФов, шанхаев, трассы под окнами. Поэтому, если уж буду брать Оболонь, и смотрю в сторону Приречной или около того во дворах. 15-20 мин пешком не вдоль трассы-промки - не проблема. У Вас же, ИМнХО, просто реально профдеформация и Вы оцениваете всё по принципу доходности ))) близость к метро доходность увеличивает
Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам. Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра. Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику". 96 серия. Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу. Разъезжается семья. https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/
Чего не берете, цена хорошая
Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да. Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
Мне очень нравится приречная, понимаю вас. Разве там цкны выше?