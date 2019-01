Додано: Чет 24 січ, 2019 11:31

Рыба-сом написав: Понимаете, как говорится "по одёжке вытягивают ножки", поэтому на Печерск я явно не перееду.

Из доступного по деньгам Оболонь реально ИМнХО лучший вариант, но уже наелся МАФов, шанхаев, трассы под окнами. Поэтому, если уж буду брать Оболонь, и смотрю в сторону Приречной или около того во дворах. 15-20 мин пешком не вдоль трассы-промки - не проблема.

это не у меня профдеформация, это у вас как вы сами сказали иррациональная привязанность к оболоньке)

точно так же знаю людей с привязанностью к русановке/березнякам, соломе, дарнице, лесному, вон захар от своей вифлеемской кайфовал и это его сугубо субъективное мнение, но какая разница?)

просто прелесть оболони когда то была как раз в метро, но то было раньше, а щас те же соты на теремках ничем в этом плане не хуже

кстати "печерск" - это не только липки

а вообще выбор очень широк, даже слишком, идеала нет, но циклиться на оболони и тем более приречной - не очень имхо правильно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.