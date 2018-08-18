Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:По гвардейскому. Остались только трехи в оп, 88 м, цена чуть больше 4 млн. При 100% оплате скидка 7,5%. На вопрос почему строят уже 4 год, ответ "мы не переносили сроки, всё по плану". Обещают заселение 3 квартал 2019. Плюсани если такая инфо интересна. Или лучше срач, мопы, зубожиння, рист?
Ну вы же понимаете, что в лучшем случае это будет 3й квартал 2020го?
Kostia"[quote="4561592:Рыба-сом написав:Реальная квартира, видел сам. Цена 55 куе без комиссии. 3 мин до м. Героев Днепра. Состояние "и в таком живут, но лучше б сделать косметику". 96 серия. Три окна во двор на север, одно - на юг на улицу. Разъезжается семья. https://dvaberega.est.ua/ua/16345290/
Чего не берете, цена хорошая[/quote Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да. Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
Мне очень нравится приречная, понимаю вас. Разве там цкны выше?
Из того, что мониторил (не 464 серия) таки да. Всё ж очень ситуативно. Вон указанная выше квартира в среднем дороже продаётся.
Kostia написав:По гвардейскому. Остались только трехи в оп, 88 м, цена чуть больше 4 млн. При 100% оплате скидка 7,5%. На вопрос почему строят уже 4 год, ответ "мы не переносили сроки, всё по плану". Обещают заселение 3 квартал 2019. Плюсани если такая инфо интересна. Или лучше срач, мопы, зубожиння, рист?
Ну вы же понимаете, что в лучшем случае это будет 3й квартал 2020го?
Рыба-сом написав:[quote="4561603:Kostia" Чего не берете, цена хорошая[/quote Чё-то не хочется вообще. Иррационально. Наелся Оболони "приметровской" уже. Если б на Приречной, то да. Но, если объективно/рационально, то реально цена хорошая, поэтому и запостил - м.б. кому пригодится.
Мне очень нравится приречная, понимаю вас. Разве там цкны выше?
Из того, что мониторил (не 464 серия) таки да. Всё ж очень ситуативно. Вон указанная выше квартира в среднем дороже продаётся.
Я рассматривал когда-то эту местность. Мне понравились варианты между метро и набережной. Чтоб и там и там близко было. На набережной бывает слишком шумно.
Kostia написав:По гвардейскому. Остались только трехи в оп, 88 м, цена чуть больше 4 млн. При 100% оплате скидка 7,5%. На вопрос почему строят уже 4 год, ответ "мы не переносили сроки, всё по плану". Обещают заселение 3 квартал 2019. Плюсани если такая инфо интересна. Или лучше срач, мопы, зубожиння, рист?
Ну вы же понимаете, что в лучшем случае это будет 3й квартал 2020го?
Рыба-сом написав:Понимаете, как говорится "по одёжке вытягивают ножки", поэтому на Печерск я явно не перееду. Из доступного по деньгам Оболонь реально ИМнХО лучший вариант, но уже наелся МАФов, шанхаев, трассы под окнами. Поэтому, если уж буду брать Оболонь, и смотрю в сторону Приречной или около того во дворах. 15-20 мин пешком не вдоль трассы-промки - не проблема. У Вас же, ИМнХО, просто реально профдеформация и Вы оцениваете всё по принципу доходности ))) близость к метро доходность увеличивает
это не у меня профдеформация, это у вас как вы сами сказали иррациональная привязанность к оболоньке) точно так же знаю людей с привязанностью к русановке/березнякам, соломе, дарнице, лесному, вон захар от своей вифлеемской кайфовал и это его сугубо субъективное мнение, но какая разница?) просто прелесть оболони когда то была как раз в метро, но то было раньше, а щас те же соты на теремках ничем в этом плане не хуже кстати "печерск" - это не только липки а вообще выбор очень широк, даже слишком, идеала нет, но циклиться на оболони и тем более приречной - не очень имхо правильно лично мне от одного взгляда на те панельки взвыть хочется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.