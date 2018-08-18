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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3399340034013402>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Человек вообще на 80% в своих действиях иррационален (хоть и старается их "рационализировать" у себя в голове), так что всё ок :)


и в этом то и кроется причина большинства неудач)
мой вам совет - оставьте вы в покое эти мрачные сорокалетние панельки, это жилье с выработанным ресурсом, ну разве шо может какие то изначально ухоженные кооперативные дома, да и то
а на приречной хорошо летом, а в остальное время тот еще мрачняк, сырость и ветра


+100500.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Человек вообще на 80% в своих действиях иррационален (хоть и старается их "рационализировать" у себя в голове), так что всё ок :)


и в этом то и кроется причина большинства неудач)
мой вам совет - оставьте вы в покое эти мрачные сорокалетние панельки, это жилье с выработанным ресурсом, ну разве шо может какие то изначально ухоженные кооперативные дома, да и то
а на приречной хорошо летом, а в остальное время тот еще мрачняк, сырость и ветра

Скажем так, Приречная лишь один из вариантов.
ЗЫ удача/неудача - тоже очень субъективное понятие. Один мой друг состоятельнее нашего звёздного Макса, но вечно недовольный; зато родыч один далёкий еле тенет семью, но зато раза в два счастливее того первого )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:53

  Рыба-сом написав:...
ЗЫ удача/неудача - тоже очень субъективное понятие. Один мой друг состоятельнее нашего звёздного Макса, но вечно недовольный; зато родыч один далёкий еле тенет семью, но зато раза в два счастливее того первого )))


Смачная отрыжка неправильного воспитания - привет из детства. Сорри за оффтоп.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:56

  galadriel написав:
  Рыба-сом написав:...
ЗЫ удача/неудача - тоже очень субъективное понятие. Один мой друг состоятельнее нашего звёздного Макса, но вечно недовольный; зато родыч один далёкий еле тенет семью, но зато раза в два счастливее того первого )))


Смачная отрыжка неправильного воспитания - привет из детства. Сорри за оффтоп.

Может и так. Но, возможно, если б "воспитание" было другим, то и жил бы как тот второй.
Но это уже всё фЕлософия :)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:30

Виглянуло сонечко. Проходять депресії. Закінчуються акції....


Зи. По паркомісцю.

Вільнолюди не для того б*** купляли, щоб ставити її гараж.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Жека79 написав:
  Elensk написав:Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?


Это вам нужно смотреть на конкретный пример какой то. Я без понятия что по Одессе, а по Киеву ситуация такая -- комплексы в которых будет востребован паркинг --цена паркоместа может обогнать квартирку на окраине :mrgreen: застройщики уже давно не глупые и заряжают со старта за паркинги не стесняясь вообще ничего и никого. И потом если не продаётся то по чуть снижают цены делая скидки или устраивая акции. Я бы советовал обращать в первую очередь внимание на дорогие дома с очень маленьким паркингом. В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт. Чтобы вы понимали ситуацию -- в том комплексе где я живу сейчас -- паркоместо стоит около 30куе. Мест в наличии нет, все продано, никто не сдаёт, а если что то появляется то оно улетает ровно за 5 минут. Но в то же время-- рядом есть паркинг--прям вообще рядом, метров 50-100, тоже подземный, можно сказать почти такой же, но туда лифт не едет из домов и туда надо идти пешком и выходить оттуда пешком как с минус первого этажа. Так вот там цена 25куе, и мест много в продаже. В то же время, в минутах 10-15 ходьбы, через дорогу в соседних домах есть тоже паркинги по 12-15 куе, и Особо никто не спешит покупать их. Все хотят арендовать под домом, никто ходить не хочет)))). Как то так, все имхо


мой приятель проинвестировал трешку в голосухе на раннем жтапе строительства (шото в районе 120 куе за 120+ метров) и на сдачу прикупил несколько паркомест там же то ли по 20, то ли по 25 куе, под девизом «да это ваще золото»
цена за квартиру за это время успела сходить вверх до упора, пару раз упасть и снова устаканиться, а вот покупкой паркингов он остался очч недоволен и до сих пор крайне нервно воспринимает мои подколки по этому поводу, начинающиеся со слов «а я же тебе говорил...»
но наверное тут все же дело в немодных мопах и немодном фасаде морально устаревшей голосухи
Паркоместа в Голосеево-печаль, как и многое другое в этом ЖК. Покупались в 11-12-м по 13-15К, продались в 17-м по 6К. Аренда несерьезная была: 600-800 грн. За место. Речь о наземном холодном девятиэтажном паркинге.. в 1-5 минутах ходьбы до подъезда. То, о чем говорит Жека, возможно, и имеет смысл: из теплого подземного паркинга в квартиру на лифте, пусть даже через ресепшн.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:44

  Жека79 написав:..
..

так их состояние же вроде в долларах считают :) .

нет
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/364701.html
первоисточник
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:50

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Для каждого прелесть оболони в разном, далеко не только в метро


как человек проживший 5 лет на героев сталинграда скажу шо лично я там никакой прелести не ощутил

Многие не ощущают прелести от центра, не значит что там плохо)
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:53

  Alex_V_K_79 написав:Паркоместа в Голосеево-печаль, как и многое другое в этом ЖК. Покупались в 11-12-м по 13-15К, продались в 17-м по 6К. Аренда несерьезная была: 600-800 грн. За место. Речь о наземном холодном девятиэтажном паркинге.. в 1-5 минутах ходьбы до подъезда. То, о чем говорит Жека, возможно, и имеет смысл: из теплого подземного паркинга в квартиру на лифте, пусть даже через ресепшн.

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Через ресепшн хз, я еду прямо из паркинга к себе на этаж без пересадок.
А вот вроде в ЦП надо делать пересадку как раз. Вобщем везде все индивидуально.
Пс. посмотрел каховскую---там такие территории что быстрее запаркуют рельсы с жд чем будут листать за паркинг))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)

Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов
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