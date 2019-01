Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49

kingkongovets написав: Рыба-сом написав: Человек вообще на 80% в своих действиях иррационален (хоть и старается их "рационализировать" у себя в голове), так что всё ок (хоть и старается их "рационализировать" у себя в голове), так что всё ок



и в этом то и кроется причина большинства неудач)

мой вам совет - оставьте вы в покое эти мрачные сорокалетние панельки, это жилье с выработанным ресурсом, ну разве шо может какие то изначально ухоженные кооперативные дома, да и то

а на приречной хорошо летом, а в остальное время тот еще мрачняк, сырость и ветра мой вам совет - оставьте вы в покое эти мрачные сорокалетние панельки, это жилье с выработанным ресурсом, ну разве шо может какие то изначально ухоженные кооперативные дома, да и тоа на приречной хорошо летом, а в остальное время тот еще мрачняк, сырость и ветра



+100500. +100500.

