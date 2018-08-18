Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:где я такое говорил, нафига снова эти примитивные манипуляции? если говнострои в полях покупают - значит их будут строить, спрос рождает предложение, а вода дырочку всегда найдет
А где я говорил что когото заставляют покупать? Сначала нужно наводить порядок в застройке, которая уже нарушает еще до первых инвесторов, и га те контролирующие оршаны кто сквозь пальцы смотрит на это, а потом уже пенять на тех кто туда вкладывается.
kingkongovets написав:[quote="Kostia" Земля то понятно, а вот то что новые дбн не работают это печаль, но всем посрать, а потом будцт виноваты покупатели, потому, что голосуют деньгами за это)[/quote
если дбн заработают и земельные участки будут продаваться исключительно на открытых аукционах цены подскочат так, шо пересични взвоют)
А кто так цену взвинтит, если на манеже все те же? Китайцы/турки прибегут?
себестоимость возрастет - такое в голову не приходило?)
Тут много лет рассказывают, что коррупционные расходы на получение земли/разрешений очень высоки. Почему Вы решили, что цена на аукционе будет существенно выше, если будут участвовать те же конторы, которые понимают, что не продадут здесь метры выше энной суммы денег?
Kostia написав:А где я говорил что когото заставляют покупать? Сначала нужно наводить порядок в застройке, которая уже нарушает еще до первых инвесторов, и га те контролирующие оршаны кто сквозь пальцы смотрит на это, а потом уже пенять на тех кто туда вкладывается.
если люди покупают - значит их все устраивает, чем меньше будет коррупции в этой отрасли тем выше будут цены и тем больше недовольных пересичного интересует цена, а на соответствие нормам дбн ему глубоко пох - надоело уже это повторять коррупцию никто не насаждает сверху - это гонево для одноклеточных - она существует пока на нее есть социальный запрос в обществе и не надо снова вспоминать ли кван ю - не та это страна, шоп всех так ставить раком, не прокатит это у нас, вильнолюди мигом выйдут на майдан ферштейн?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:А где я говорил что когото заставляют покупать? Сначала нужно наводить порядок в застройке, которая уже нарушает еще до первых инвесторов, и га те контролирующие оршаны кто сквозь пальцы смотрит на это, а потом уже пенять на тех кто туда вкладывается.
если люди покупают - значит их все устраивает, чем меньше будет коррупции в этой отрасли тем выше будут цены и тем больше недовольных пересичного интересует цена, а на соответствие нормам дбн ему глубоко пох - надоело уже это повторять коррупцию никто не насаждает сверху - это гонево для одноклеточных - она существует пока на нее есть социальный запрос в обществе и не надо снова вспоминать ли кван ю - не та это страна, шоп всех так ставить раком, не прокатит это у нас, вильнолюди мигом выйдут на майдан ферштейн?
Это мне напоминает сопли про "особый путь России". Коррупция - это неконкурентное преимущество, и пока хотя бы один из тысячи будет готов им пользоваться (а таких всегда больше), она будет существовать. А этот один из тысячи считать остальных лохами.
Рыба-сом написав:Это мне напоминает сопли про "особый путь России". Коррупция - это неконкурентное преимущество, и пока хотя бы один из тысячи будет готов им пользоваться (а таких всегда больше), она будет существовать. А этот один из тысячи считать остальных лохами.
мы живем в стране где с трудом еле еле акуевших б*** смогли в стойло поставить и то они пытались ситуацию качать, о том шоп навести порядок с добычей янтаря, или на таможнях и границах речь пока ваще не идет - ну не воспринимает пока пересичный шо правила и законы одни для всех то, благодаря чему у нас возможны майданы часто играет против нас и это данность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Почему Вы решили, что цена на аукционе будет существенно выше, если будут участвовать те же конторы, которые понимают, что не продадут здесь метры выше энной суммы денег?
тут много чего много лет рассказывают, тока это все голая теория, а я как практик вам скажу - искоренение коррупции всегда ведет к подорожанию
Лично я к этому морально готов
Хм... еще бы. Коррупция в минус = инвестиционный климат резко в плюс. Соответственно в плюс резко рванут рабочие места и зарплаты. Что и вызовет в конечном итоге дорожай квадратных метров, ибо в Украине станет банально выгоднее жить и работать.