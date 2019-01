Додано: Чет 24 січ, 2019 14:15

Kostia написав: А где я говорил что когото заставляют покупать? Сначала нужно наводить порядок в застройке, которая уже нарушает еще до первых инвесторов, и га те контролирующие оршаны кто сквозь пальцы смотрит на это, а потом уже пенять на тех кто туда вкладывается.



если люди покупают - значит их все устраивает, чем меньше будет коррупции в этой отрасли тем выше будут цены и тем больше недовольных

пересичного интересует цена, а на соответствие нормам дбн ему глубоко пох - надоело уже это повторять

коррупцию никто не насаждает сверху - это гонево для одноклеточных - она существует пока на нее есть социальный запрос в обществе и не надо снова вспоминать ли кван ю - не та это страна, шоп всех так ставить раком, не прокатит это у нас, вильнолюди мигом выйдут на майдан

ферштейн? если люди покупают - значит их все устраивает, чем меньше будет коррупции в этой отрасли тем выше будут цены и тем больше недовольныхпересичного интересует цена, а на соответствие нормам дбн ему глубоко пох - надоело уже это повторятькоррупцию никто не насаждает сверху - это гонево для одноклеточных - она существует пока на нее есть социальный запрос в обществе и не надо снова вспоминать ли кван ю - не та это страна, шоп всех так ставить раком, не прокатит это у нас, вильнолюди мигом выйдут на майданферштейн?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.