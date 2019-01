Додано: Чет 24 січ, 2019 14:42

J_P написав: Формально вы Kingkongovets правы , но как говорят - "есть нюансы".

Вспомнил ваш спор с change_pm о том что важнее - изменения в психологии отдельной личности или изменение алгоритма поведения власти (стр. 3356-3360 форума).

Думаю что все взаимосвязано. Изменения (как нас учили) наступают когда "верхи не могут, а низы не хотят жить по старому". Даже если низы не хотят покупать в домах с нарушенным ДБН, а денег не так много, - жить где-то надо?

И пока революционный момент не настал, что в экономике, что в психологии, что в строительстве, что в ... (нужное добавить)... происходит то, что носит признаки "отрицательной селекции" ((((

(кстати, уже вполне устоявшееся понятие - особенно на постсоветском пространстве)



1) суть нашего спора с чендж-пм в том, шо он, считая себя великим спецом по изменениям не понимает шо он спец по изменениям в корпорациях, управляемых авторитарно, а наше государство как ни крути живет по демократическим принципам и мы сами в ответе за решения тех, кто в результате наших голосований приходит к власти

2) как гуманитарий сделаю вам замечание - это революционные изменения происходят когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут и это далеко не лучший путь развития, как учит нас новая и новейшая история, нормальный путь развития - эволюционный, постепенный, а у нас очень сильна инфантильная ностальгия по диктатуре и сильной руке, которая мигом наведет порядок, тока все почему то забывают чем это лично для них может обернуться

3) ситуация с несоответствием дбн в угоду низкой себестоимости очень похожа на строительство хрущевок - отвратительное некачественное жилье, но оно тем не менее решило на время проблему

жить то надо - вы правы, тока шо лучше : несоответствующее всем нормам, но доступное жилье, или соответствующее, но слишком дорогое?

ответ можно увидеть воочию в оп бюджетных застройщиков, клепающих дешевые говнострои 1) суть нашего спора с чендж-пм в том, шо он, считая себя великим спецом по изменениям не понимает шо он спец по изменениям в корпорациях, управляемых авторитарно, а наше государство как ни крути живет по демократическим принципам и мы сами в ответе за решения тех, кто в результате наших голосований приходит к власти2) как гуманитарий сделаю вам замечание - этоизменения происходят когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут и это далеко не лучший путь развития, как учит нас новая и новейшая история, нормальный путь развития - эволюционный, постепенный, а у нас очень сильна инфантильная ностальгия по диктатуре и сильной руке, которая мигом наведет порядок, тока все почему то забывают чем это лично для них может обернуться3) ситуация с несоответствием дбн в угоду низкой себестоимости очень похожа на строительство хрущевок - отвратительное некачественное жилье, но оно тем не менее решило на время проблемужить то надо - вы правы, тока шо лучше : несоответствующее всем нормам, но доступное жилье, или соответствующее, но слишком дорогое?ответ можно увидеть воочию в оп бюджетных застройщиков, клепающих дешевые говнострои

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.