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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:29
kingkongovets написав:
Kostia написав:- Поэтому давай забьем на дбн и будем строить высотки в поле?)
- Повторюсь в 100500й раз - вас там кто то заставляет покупать?
- То есть на дбн можно забить?
- Где я такое говорил, нафига снова эти примитивные манипуляции?
если говнострои в полях покупают - значит их будут строить, спрос рождает предложение, а вода дырочку всегда найдет
Формально вы Kingkongovets
правы , но как говорят - "есть нюансы".
Вспомнил ваш спор с change_pm
о том что важнее - изменения в психологии отдельной личности или изменение алгоритма поведения власти (стр. 3356-3360 форума).
Думаю что все взаимосвязано. Изменения (как нас учили) наступают когда "верхи не могут, а низы не хотят жить по старому". Даже если низы не хотят покупать в домах с нарушенным ДБН, а денег не так много, - жить где-то надо?
И пока революционный момент не настал, что в экономике, что в психологии, что в строительстве, что в ... (нужное добавить)... происходит то, что носит признаки "отрицательной селекции"
((((
(кстати, уже вполне устоявшееся понятие - особенно на постсоветском пространстве)
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J_P
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:33
kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Это мне напоминает сопли про "особый путь России".
Коррупция - это неконкурентное преимущество, и пока хотя бы один из тысячи будет готов им пользоваться (а таких всегда больше), она будет существовать. А этот один из тысячи считать остальных лохами.
мы живем в стране где с трудом еле еле акуевших б*** смогли в стойло поставить и то они пытались ситуацию качать, о том шоп навести порядок с добычей янтаря, или на таможнях и границах речь пока ваще не идет - ну не воспринимает пока пересичный шо правила и законы одни для всех
то, благодаря чему у нас возможны майданы часто играет противоречий нас и это данность
С 2014 пугают "тарифным Майданом", но его нет, несмотря на рост цен на газ и т.д.
Так что не нужно прям ужасов про "революцию бурштынокопателей". Наоборот, попустительство хамам и жлобам делает их более нахальными и самоуверенными
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:42
J_P написав:Формально вы Kingkongovets правы , но как говорят - "есть нюансы".
Вспомнил ваш спор с change_pm о том что важнее - изменения в психологии отдельной личности или изменение алгоритма поведения власти (стр. 3356-3360 форума).
Думаю что все взаимосвязано. Изменения (как нас учили) наступают когда "верхи не могут, а низы не хотят жить по старому". Даже если низы не хотят покупать в домах с нарушенным ДБН, а денег не так много, - жить где-то надо?
И пока революционный момент не настал, что в экономике, что в психологии, что в строительстве, что в ... (нужное добавить)... происходит то, что носит признаки "отрицательной селекции" ((((
(кстати, уже вполне устоявшееся понятие - особенно на постсоветском пространстве)
1) суть нашего спора с чендж-пм в том, шо он, считая себя великим спецом по изменениям не понимает шо он спец по изменениям в корпорациях, управляемых авторитарно, а наше государство как ни крути живет по демократическим принципам и мы сами в ответе за решения тех, кто в результате наших голосований приходит к власти
2) как гуманитарий сделаю вам замечание - это революционные
изменения происходят когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут и это далеко не лучший путь развития, как учит нас новая и новейшая история, нормальный путь развития - эволюционный, постепенный, а у нас очень сильна инфантильная ностальгия по диктатуре и сильной руке, которая мигом наведет порядок, тока все почему то забывают чем это лично для них может обернуться
3) ситуация с несоответствием дбн в угоду низкой себестоимости очень похожа на строительство хрущевок - отвратительное некачественное жилье, но оно тем не менее решило на время проблему
жить то надо - вы правы, тока шо лучше : несоответствующее всем нормам, но доступное жилье, или соответствующее, но слишком дорогое?
ответ можно увидеть воочию в оп бюджетных застройщиков, клепающих дешевые говнострои
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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