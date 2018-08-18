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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34043405340634073408>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:костя, свою убогую манипулятивную слюнтявку «то есть» отрабатывайте на ком то другом, ок?
надоело уже
не надо считать оппонентов такими примитивными, это раздражает
зы: выражение «бачили очі що купували» слышали?

Kostia, Кинг не примитивен, он-царь зверей
В коррупции виноваты те, кто её запрашивает. Понятное дело, что тот, кому предлагают взятку, не может от неё отказаться, предложили -надо брать. Отказаться, сообщить правоохранителям-нельзя.
Соответственно, запроектировали "г", разрешили строить "г"-виноваты не проектаты и не комиссии, виноваты покупатели. А если ни один (!!!) покупатель не купит это чудо, построенное с нарушениями ДБН, то, конечно же, весь этот ненужный хлам снесут за счёт застройщика.
Кстати, Kostia, еще час такой дискусии и Кинг Вам скажет "бачили очі де народились"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:48

Новини з новобудів - боксеру-собаколюбу світить 5-15 років не в рожевому непідвалі, а в тюрьмі:

Апеляційний суд змінив запобіжний захід для боксера Очеретяного, підозрюваного в убивстві співробітника УДО: він перебуватиме під арештом до 2 березня. ФОТОрепортаж
Київський апеляційний суд сьогодні, 24 січня, розглянув скаргу прокуратури Києва на запобіжний захід підозрюваному в убивстві співробітника Служби державної охорони Василя Хмелюка Петру Очеретяному.
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Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8

Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )

На перепродажу, кто что думает ?

Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?



Есть ещё такой чудо комплекс как ФК2. Тоже вроде почти 1к 9 идёт, и это в центре города))))


Цена паркинга 700 кгрн для 8,9 и 10 дома - 91 паркоместа. ( он единый для 3-х домов)
В этих домах квартир -388

В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместа

Суммарно 586 / 134
1 к 4,37


напротив в оушен плазе два огромных паркинга, еще один будет в оушен молле, на визуализации видел многоэтажный паркинг по ту сторону дружбы народов, а на паркинге в фк1 еще недавно видел объявление «есть свободные места»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:52

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав: В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместа
Суммарно 586 / 134
1 к 4,37


напротив в оушен плазе два огромных паркинга, еще один будет в оушен молле, на визуализации видел многоэтажный паркинг по ту сторону дружбы народов, а в фк1 еще недавно видел объявление «есть свободные места»

ага. У моего соседа есть авто , так я рассчитываю, что буду кататься на ней.
И жена у него красивая... :mrgreen:
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:58

  zzzzzz написав:
  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8

Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )

На перепродажу, кто что думает ?

Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?



Есть ещё такой чудо комплекс как ФК2. Тоже вроде почти 1к 9 идёт, и это в центре города))))


Цена паркинга 700 кгрн для 8,9 и 10 дома - 91 паркоместа. ( он единый для 3-х домов)
В этих домах квартир -388

В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместа

Суммарно 586 / 134
1 к 4,37


там есть какие то дома без паркинга. Вроде высокие свечки, под ними побоялись строить паркинг бо могли на речку попасть. В любом случае квартир там намного больше чем 586, это точно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:ага. У моего соседа есть авто , так я рассчитываю, что буду кататься на ней.
И жена у него красивая... :mrgreen:


не тупите, сержик - речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:01

По ДБНам все не так просто. Небольшие застройщики уже предпочитают вносить изменения в проект, а не переть против лома. Монстры пока еще почивают на лаврах и считают, что им закон не писан.
И о законах. Я не первый раз работаю на краткосрочных проектах (до 6 мес.), но впервые на такой проект меня официально оформили в штат, очень настоятельно попросили.
Востаннє редагувалось Elensk в Чет 24 січ, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:03

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:ага. У моего соседа есть авто , так я рассчитываю, что буду кататься на ней.
И жена у него красивая... :mrgreen:


не тупите, сержик - речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет


Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.

пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:04

  Жека79 написав:
там есть какие то дома без паркинга. Вроде высокие свечки, под ними побоялись строить паркинг бо могли на речку попасть. В любом случае квартир там намного больше чем 586, это точно.


паркинга нет только во 2 дома, менеджер мне что-то про детский сад рассказывал, но это в принципе не важно, важно что только в 1 доме нет .
Так же еще будет пркинг под 11-13 домами ( общий )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:10

  zzzzzz написав:
  Жека79 написав:
там есть какие то дома без паркинга. Вроде высокие свечки, под ними побоялись строить паркинг бо могли на речку попасть. В любом случае квартир там намного больше чем 586, это точно.


паркинга нет только во 2 дома, менеджер мне что-то про детский сад рассказывал, но это в принципе не важно, важно что только в 1 доме нет .
Так же еще будет пркинг под 11-13 домами ( общий )

Интересно с какой целью вы ездите по оп, если вы не собираетесь покупать
Kostia
 
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