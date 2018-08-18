Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:костя, свою убогую манипулятивную слюнтявку «то есть» отрабатывайте на ком то другом, ок? надоело уже не надо считать оппонентов такими примитивными, это раздражает зы: выражение «бачили очі що купували» слышали?
Kostia, Кинг не примитивен, он-царь зверей В коррупции виноваты те, кто её запрашивает. Понятное дело, что тот, кому предлагают взятку, не может от неё отказаться, предложили -надо брать. Отказаться, сообщить правоохранителям-нельзя. Соответственно, запроектировали "г", разрешили строить "г"-виноваты не проектаты и не комиссии, виноваты покупатели. А если ни один (!!!) покупатель не купит это чудо, построенное с нарушениями ДБН, то, конечно же, весь этот ненужный хлам снесут за счёт застройщика. Кстати, Kostia, еще час такой дискусии и Кинг Вам скажет "бачили очі де народились"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Новини з новобудів - боксеру-собаколюбу світить 5-15 років не в рожевому непідвалі, а в тюрьмі:
Апеляційний суд змінив запобіжний захід для боксера Очеретяного, підозрюваного в убивстві співробітника УДО: він перебуватиме під арештом до 2 березня. ФОТОрепортаж Київський апеляційний суд сьогодні, 24 січня, розглянув скаргу прокуратури Києва на запобіжний захід підозрюваному в убивстві співробітника Служби державної охорони Василя Хмелюка Петру Очеретяному. 2 січня в Печерському районі столиці сталася бійка між двома чоловіками, внаслідок якої один з них загинув. Пізніше з'ясувалося, що загиблий - 26-річний офіцер УДО Василь Хмелюк. Підозрюваний - колишній професійний боксер Петро Очеретяний - покинув місце злочину, збрив бороду і поїхав з квартири, відключивши мобільний телефон. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3108092
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 3 разів.
zzzzzz написав:ЖК Каховская 2580/293 Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8
Цена сейчас 250-287 кгрн При 100% оплате скидка 10% 225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )
На перепродажу, кто что думает ?
Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?
Есть ещё такой чудо комплекс как ФК2. Тоже вроде почти 1к 9 идёт, и это в центре города))))
Цена паркинга 700 кгрн для 8,9 и 10 дома - 91 паркоместа. ( он единый для 3-х домов) В этих домах квартир -388
В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместа
Суммарно 586 / 134 1 к 4,37
напротив в оушен плазе два огромных паркинга, еще один будет в оушен молле, на визуализации видел многоэтажный паркинг по ту сторону дружбы народов, а на паркинге в фк1 еще недавно видел объявление «есть свободные места»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав: В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместа Суммарно 586 / 134 1 к 4,37
напротив в оушен плазе два огромных паркинга, еще один будет в оушен молле, на визуализации видел многоэтажный паркинг по ту сторону дружбы народов, а в фк1 еще недавно видел объявление «есть свободные места»
ага. У моего соседа есть авто , так я рассчитываю, что буду кататься на ней. И жена у него красивая...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:ага. У моего соседа есть авто , так я рассчитываю, что буду кататься на ней. И жена у него красивая...
не тупите, сержик - речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
По ДБНам все не так просто. Небольшие застройщики уже предпочитают вносить изменения в проект, а не переть против лома. Монстры пока еще почивают на лаврах и считают, что им закон не писан. И о законах. Я не первый раз работаю на краткосрочных проектах (до 6 мес.), но впервые на такой проект меня официально оформили в штат, очень настоятельно попросили.
Востаннє редагувалось Elensk в Чет 24 січ, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:ага. У моего соседа есть авто , так я рассчитываю, что буду кататься на ней. И жена у него красивая...
не тупите, сержик - речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет
Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.
пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------