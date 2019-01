Додано: Чет 24 січ, 2019 15:49

zzzzzz написав: Жека79 написав: zzzzzz написав: ЖК Каховская 2580/293

Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8



Цена сейчас 250-287 кгрн

При 100% оплате скидка 10%

225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )



На перепродажу, кто что думает ?



Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ? ЖК Каховская 2580/293Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8Цена сейчас 250-287 кгрнПри 100% оплате скидка 10%225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )На перепродажу, кто что думает ?Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?





Есть ещё такой чудо комплекс как ФК2. Тоже вроде почти 1к 9 идёт, и это в центре города)))) Есть ещё такой чудо комплекс как ФК2. Тоже вроде почти 1к 9 идёт, и это в центре города))))



Цена паркинга 700 кгрн для 8,9 и 10 дома - 91 паркоместа. ( он единый для 3-х домов)

В этих домах квартир -388



В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместа



Суммарно 586 / 134

1 к 4,37 Цена паркинга 700 кгрн для 8,9 и 10 дома - 91 паркоместа. ( он единый для 3-х домов)В этих домах квартир -388В 6 доме 198 квартир - 43 паркоместаСуммарно 586 / 1341 к 4,37



напротив в оушен плазе два огромных паркинга, еще один будет в оушен молле, на визуализации видел многоэтажный паркинг по ту сторону дружбы народов, а на паркинге в фк1 еще недавно видел объявление «есть свободные места» напротив в оушен плазе два огромных паркинга, еще один будет в оушен молле, на визуализации видел многоэтажный паркинг по ту сторону дружбы народов, а на паркинге в фк1 еще недавно видел объявление «есть свободные места»

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.