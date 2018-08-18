Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав: Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.
пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?
не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу) а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Жека79 написав: Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.
пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?
не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу) а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом
Парковка в Оушене 1-й час бесплатно а далее по 20 грн/час насчет суточной не помню .
С другой стороны если воспользоваться правилом 1/100 то неужели кто-то будет снимать парковку за 7 кгрн/мес ?
Жека79 написав: Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.
пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?
не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу) а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом
Парковка в Оушене 1-й час бесплатно а далее по 20 грн/час насчет суточной не помню .
С другой стороны если воспользоваться правилом 1/100 то неужели кто-то будет снимать парковку за 7 кгрн/мес ?
В каховском точно не будут. А где то в парк авеню или новолипки листают и по 250-300 уе и не жужжат)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
kingkongovets написав:речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше
судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют. А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно. P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считают. Не считают и строят
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше
судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют. А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно. P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считаются. Не считают и строят
Не везде: некоторые "прекрасные новострои" Ширмы и прочих борщаговок обходятся выгребной ямой