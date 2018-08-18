Додано: Чет 24 січ, 2019 16:22

kingkongovets написав: речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше

судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют.А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно.P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считают. Не считают и строят