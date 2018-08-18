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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3405340634073408>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.

пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?


не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу)
а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:15

  kingkongovets написав:
Жека79 написав:
Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.

пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?


не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу)
а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом

Парковка в Оушене 1-й час бесплатно а далее по 20 грн/час
насчет суточной не помню .

С другой стороны если воспользоваться правилом 1/100 то неужели кто-то будет снимать парковку за 7 кгрн/мес ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:17

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
Жека79 написав:
Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.

пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?


не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу)
а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом

Парковка в Оушене 1-й час бесплатно а далее по 20 грн/час
насчет суточной не помню .

С другой стороны если воспользоваться правилом 1/100 то неужели кто-то будет снимать парковку за 7 кгрн/мес ?


В каховском точно не будут. :mrgreen: А где то в парк авеню или новолипки листают и по 250-300 уе и не жужжат)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:19

  Жека79 написав:В каховском точно не будут. :mrgreen: А где то в парк авеню или новолипки листают и по 250-300 уе и не жужжат)))


В Каховском понятно, но там же и цена паркинга другая 225-260 кгрн в отличии от 700 кгрн ФК2 , меня одолевают сомнения насчет аренды в 1% , скорее в Каховском получишь 1% чем в ФК2
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше

судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют.
А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно.
P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считают. Не считают и строят
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:кто-то будет снимать парковку за 7 кгрн/мес ?

еонечно, там 10куе в месяц за лицей, почему не отдать 250 баксов за парковку?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:25

Serg-ik
10 куе или 10 кгрн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:26

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:речь изначально шла о целесообразности и рентабельности инвестиции в паркоместа, когда говорят о недостатке паркомест в фк2 всегда забывают шо в том районе проблем с платными парковками нет, а парковок вскоре будет еще больше

судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют.
А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно.
P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считаются. Не считают и строят

Не везде: некоторые "прекрасные новострои" Ширмы и прочих борщаговок обходятся выгребной ямой :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:27

  zzzzzz написав:Serg-ik
10 куе или 10 кгрн ?

1650 у.е. ("без питания")
Год назад на встрече выпускников обтекал :oops:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:28

  zzzzzz написав:Serg-ik
10 куе или 10 кгрн ?

перегнул. До 20 000 долларов в год
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/06395-top-5-elitnyih-shkol-kieva.htm
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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