Додано: Чет 24 січ, 2019 16:12

Жека79 написав:

Жить в ФК2 а ставить машину в паркинге оушена это жестячок. Конечно там будут ставить те кто не влезет во двор, ибо двора там нет вообще и по идее он должен быть закрыт, но топать из ФК2 на паркинг оушена мягко говоря не фонтан. Спрос на паркинги в ФК2 будет бешенный, 1000000000%.



пс. сколько стоит суточная парковка в паркинге оушена?



не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу)

не дальше, или ненамного дальше чем в паркинг голосухи, зато по переходу)

а то шо авто в центре - роскошь давно пора понять, зато там метро под подъездом

