Serg-ik написав: судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют.

А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно.

P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считают. Не считают и строят



вот как раз парковки - ярчайший пример правила «спрос рождает предложение» - строят столько, сколько могут продать, пересични вильнолюди паркуются на газонах, детских площадках и на тротуарах, но покупать паркоместа не хотят вот как раз парковки - ярчайший пример правила «спрос рождает предложение» - строят столько, сколько могут продать, пересични вильнолюди паркуются на газонах, детских площадках и на тротуарах, но покупать паркоместа не хотят

