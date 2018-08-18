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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:32
Serg-ik написав:судя по всему, никто из застройщиков на рельтабельность парковок не рассчитывает, строят, как показала дискуссия, в разы меньше, чем количество квартир. И даже места на будущее для парковок не оставляют.
А парковок, конечно же, будет больше. Это уже который год обещают. И, наверное , сделают. Только что мешает это делать на 200+ киевских строек-не ясно.
P.S.странно, что еще рентабельность канализации не считают. Не считают и строят
вот как раз парковки - ярчайший пример правила «спрос рождает предложение» - строят столько, сколько могут продать, пересични вильнолюди паркуются на газонах, детских площадках и на тротуарах, но покупать паркоместа не хотят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:39
Так что уважаемая публика думает, где будет выше рентабельность в процентах , Каховский или ФК2 ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:53
kingkongovets написав:
вот как раз парковки - ярчайший пример правила «спрос рождает предложение» - строят столько, сколько могут продать, пересични вильнолюди паркуются на газонах, детских площадках и на тротуарах, но покупать паркоместа не хотят
+100500 когда -то имел паркоместо на днепровской набережной в подземном паркинге сдавал за 600 грн (8грн за бакс) никто брать не хотел - при том что весь двор был запаркован .
скажу больше в самом паркинге были гаврики которые заганяли тачки и ставили их в кородорах между паркоместами на нейтралку
место продал за 6К купил за 5К .
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:55
kingkongovets написав:
1) суть нашего спора с чендж-пм в том, шо он спец по изменениям в корпорациях, управляемых авторитарно, а наше государство как ни крути живет по демократическим принципам
Ну, не совсем так живут корпорации ))). Это не армия. Больше подходит сравнение с футбольной командой, где руководитель - это тренер, старающийся создать работоспособный коллектив. Приходится и власть иногда применять, а иногда - договариваться. Поэтому с политикой много общего.
kingkongovets написав:
2) как гуманитарий сделаю вам замечание - это революционные
изменения происходят когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут...и это далеко не лучший путь развития, как учит нас новая и новейшая история, нормальный путь развития - эволюционный
.
Эволюционный путь развития порой затягивается на миллионы лет (если верить Дарвину). Как по мне, революция - это сжатая до пределов возможного эволюция
. Европе после Рима понадобилось несколько Темных Веков чтобы вернуться к цивилизации. А мы должны "выжать из себя раба" за 2 поколения. Разве это не революция?
И это, - в принципе, - возможно. Только нужен более авторитарный Моисей. Чтобы напоминал народу о каре всемогущего за неправильную парковку и выброшенный в лесу мусор.
Да, - и чтобы земли с газом и нефтью на отдал "кузенам" ))))
kingkongovets написав:
3) ситуация с несоответствием дбн в угоду низкой себестоимости очень похожа на строительство хрущевок....
Согласен с вами. Это хреновое, но быстрое и дешевое решение жилищной проблемы.
А что если взять и запретить ТАК строить - неужели все накроется медным тазом? Подняли минималку в 2 раза - и ниче, выжили. Газ - в три раза. Выжили. Еще поднимут и то, и то - неужели не выживем????
Так и с ДБН, и с парковками ...
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J_P
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