Додано: Чет 24 січ, 2019 16:55

kingkongovets написав: 1) суть нашего спора с чендж-пм в том, шо он спец по изменениям в корпорациях, управляемых авторитарно, а наше государство как ни крути живет по демократическим принципам 1) суть нашего спора с чендж-пм в том, шо он спец по изменениям в корпорациях, управляемых авторитарно, а наше государство как ни крути живет по демократическим принципам

kingkongovets написав: 2) как гуманитарий сделаю вам замечание - это революционные изменения происходят когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут... и это далеко не лучший путь развития, как учит нас новая и новейшая история, нормальный путь развития - эволюционный . 2) как гуманитарий сделаю вам замечание - этоизменения происходят когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут...

kingkongovets написав: 3) ситуация с несоответствием дбн в угоду низкой себестоимости очень похожа на строительство хрущевок.... 3) ситуация с несоответствием дбн в угоду низкой себестоимости очень похожа на строительство хрущевок....

Ну, не совсем так живут корпорации ))). Это не армия. Больше подходит сравнение с футбольной командой, где руководитель - это тренер, старающийся создать работоспособный коллектив. Приходится и власть иногда применять, а иногда - договариваться. Поэтому с политикой много общего.Эволюционный путь развития порой затягивается на миллионы лет (если верить Дарвину). Как по мне,. Европе после Рима понадобилось несколько Темных Веков чтобы вернуться к цивилизации. А мы должны "выжать из себя раба" за 2 поколения. Разве это не революция?И это, - в принципе, - возможно. Только нужен более авторитарный Моисей. Чтобы напоминал народу о каре всемогущего за неправильную парковку и выброшенный в лесу мусор.Да, - и чтобы земли с газом и нефтью на отдал "кузенам" ))))Согласен с вами. Это хреновое, но быстрое и дешевое решение жилищной проблемы.А что если взять и запретить ТАК строить - неужели все накроется медным тазом? Подняли минималку в 2 раза - и ниче, выжили. Газ - в три раза. Выжили. Еще поднимут и то, и то - неужели не выживем????Так и с ДБН, и с парковками ...