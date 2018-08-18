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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:34
zzzzzz написав:
Наверно сами охранники и двигают такие машины. Интересно в таких домах есть ОСББ ?
В моем случае было ОСББ - я даже платил по 100 грн в месяц - охрана комуналка все дела
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4e4ensxe
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:34
4e4ensxe написав: kyk написав:
И что, колеса им не резали, краску не царапали?
хз я ж там не жил
но ничего криминального нет
паркоместа они ж не занимали
Сдуть колеса это как бы тоже не криминал, порча имущества отсутствует ))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:34
4e4ensxe написав: zzzzzz написав:
Наверно сами охранники и двигают такие машины. Интересно в таких домах есть ОСББ ?
В моем случае было ОСББ - я даже платил по 100 грн в месяц - охрана комуналка все дела
И что нельзя повлиять никак на охрану ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:40
4e4ensxe написав: Жека79 написав:
Хотел бы понаблюдать как мальвины на лабутенах с маникюром и силиконом толкают чью то непонятную тачку в паркинге
какие мальвины
я ору с этого
мой малой 9 лет - сдвигает матрешку на нейтралке за раз два
Причем тут ваш малой? вы серьезно считаете что телка лексус или порш которой кто то подпер будет отталкивать чью то машину чтобы выехать?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:43
Жека79 написав:
Причем тут ваш малой? вы серьезно считаете что телка лексус или порш которой кто то подпер будет отталкивать чью то машину чтобы выехать?
охрану бы позвола и оттолкали бы
хз как оно будет поступать .
но стояло обычно около десяти машин в проездах
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:45
zzzzzz написав:
И что нельзя повлиять никак на охрану ?
жильцы грили что жаловались в осбб но результата ноль .
знаю что даже ментов вызывали .
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:49
4e4ensxe написав: zzzzzz написав:
И что нельзя повлиять никак на охрану ?
жильцы грили что жаловались в осбб но результата ноль .
знаю что даже ментов вызывали .
Прекрасный пример, когда в отсутствие карательно-репрессивного аппарата 10 непорядочных людей жухают 200 сознательно-добропорядочных, при этом считая себя самыми вумными, а оппонентов - лохами.
Впрочем, всё как я ранее и говорил.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:52
4e4ensxe написав: zzzzzz написав:
И что нельзя повлиять никак на охрану ?
жильцы грили что жаловались в осбб но результата ноль .
знаю что даже ментов вызывали .
Впринципе такие охранники и воров пустят в паркинг легко. Гнать в шею надо такую охрану.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:00
Рыба-сом написав:
Прекрасный пример, когда в отсутствие карательно-репрессивного аппарата 10 непорядочных людей жухают 200 сознательно-добропорядочных, при этом считая себя самыми вумными, а оппонентов - лохами.
Впрочем, всё как я ранее и говорил.
такое сплош и рядом
и не зависит от материального состояния человека
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:02
zzzzzz написав:
Впринципе такие охранники и воров пустят в паркинг легко. Гнать в шею надо такую охрану.
дык а хто их сгонит?
ОСББ все утраивало, Вы пойдете колеса спускать так завтра у Вас спустят/порежут . а охрана ничего оне видела не знает
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