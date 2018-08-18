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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3408340934103411

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:01

  4e4ensxe написав:
  zzzzzz написав:Впринципе такие охранники и воров пустят в паркинг легко. Гнать в шею надо такую охрану.

дык а хто их сгонит?
ОСББ все утраивало, Вы пойдете колеса спускать так завтра у Вас спустят/порежут . а охрана ничего оне видела не знает

У меня под домом на территории придомовой небольшой парковки как то повадился парковаться му*** из соседнего хруща. Мы с соседом как то наглухо заблокировали его авто 2мя своими и оставили под лобовым №тел. Утром он перезвонил, мы вышли, провели разъяснительную беседу по ситуации, больше его авто во дворе не видели.
"все просто"(с) 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:06

  Жека79 написав:
  4e4ensxe написав:
  Жека79 написав:Хотел бы понаблюдать как мальвины на лабутенах с маникюром и силиконом толкают чью то непонятную тачку в паркинге

какие мальвины
я ору с этого
мой малой 9 лет - сдвигает матрешку на нейтралке за раз два


Причем тут ваш малой? вы серьезно считаете что телка лексус или порш которой кто то подпер будет отталкивать чью то машину чтобы выехать?

Как то был свидетелем эпической картины: 2 губолабутенные блондинки не могли разобраться кто кого должен пропустить на въезде/выезде из паркинга, одно на МЛ, вторая на Эвок. Короче Я посмотрел, поприкалывался, покурил, реально смешно было...
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:26

  4e4ensxe написав: расскажу фичу как можно юзать бесплатно платный паркинг
снимаете парко место или бокс на пару месяцев за это время делаете дубликат пропуска (электронной карты).
отказываетесь от аренды - и по пропуску заезжаете на паркинг . отстегивая охране хз по сколько

частный эвакуатор - не варик потому как. гаврики ставили тачки в коридоре между местами . а эвакуатор а . не заедет в паркинг б . если вытолкаете тачку - то фактически это будет воровство .

зы камеры есть обращение владельцов ничего не решали - не нравится оттолкай тачку и все дела .


Бред.
Во-первых, охрана у меня леваков не пускает. Если пустит, то она и будет нести ответственность и передо мной, и перед тем владельцем.
Во-вторых, если я прихожу и перед моим местом стоит какой-то тарантас на нейтралке, я его конечно откочу подальше. Но потом уже на новом месте пробью колес и поцарапаю. А если будет плохое настроение, то и побью стекла.
В-третьих, охране за то я и плачу, чтобы следила за порядком. Не выполняет свои функции - вылетит моментально. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:23

  Прохожий написав:У меня под домом на территории придомовой небольшой парковки как то повадился парковаться му*** из соседнего хруща. Мы с соседом как то наглухо заблокировали его авто 2мя своими и оставили под лобовым №тел. Утром он перезвонил, мы вышли, провели разъяснительную беседу по ситуации, больше его авто во дворе не видели.
"все просто"(с) 8)

Тема бейсбольной биты не раскрыта
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:44

  UA написав:
  Прохожий написав:У меня под домом на территории придомовой небольшой парковки как то повадился парковаться му*** из соседнего хруща. Мы с соседом как то наглухо заблокировали его авто 2мя своими и оставили под лобовым №тел. Утром он перезвонил, мы вышли, провели разъяснительную беседу по ситуации, больше его авто во дворе не видели.
"все просто"(с) 8)

Тема бейсбольной биты не раскрыта

все прошло без биты, просто объяснили челу "чинно-благородно"...
да и бита уже давно в гараже, в багажнике присутствует гламурная клюшка ежеличё :mrgreen:

а вот тема слива арендных квартир в новостроях новоиспеченными лендлордами после 3х лет владения таки не раскрыта... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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