Додано: Чет 24 січ, 2019 22:04

Libo написав: 4e4ensxe написав: расскажу фичу как можно юзать бесплатно платный паркинг

снимаете парко место или бокс на пару месяцев за это время делаете дубликат пропуска (электронной карты).

отказываетесь от аренды - и по пропуску заезжаете на паркинг . отстегивая охране хз по сколько



частный эвакуатор - не варик потому как. гаврики ставили тачки в коридоре между местами . а эвакуатор а . не заедет в паркинг б . если вытолкаете тачку - то фактически это будет воровство .



зы камеры есть обращение владельцов ничего не решали - не нравится оттолкай тачку и все дела . расскажу фичу как можно юзать бесплатно платный паркингснимаете парко место или бокс на пару месяцев за это время делаете дубликат пропуска (электронной карты).отказываетесь от аренды - и по пропуску заезжаете на паркинг . отстегивая охране хз по сколькочастный эвакуатор - не варик потому как. гаврики ставили тачки в коридоре между местами . а эвакуатор а . не заедет в паркинг б . если вытолкаете тачку - то фактически это будет воровство .зы камеры есть обращение владельцов ничего не решали -



Бред.

Во-первых, охрана у меня леваков не пускает. Если пустит, то она и будет нести ответственность и передо мной, и перед тем владельцем.

Во-вторых, если я прихожу и перед моим местом стоит какой-то тарантас на нейтралке, я его конечно откочу подальше. Но потом уже на новом месте пробью колес и поцарапаю. А если будет плохое настроение, то и побью стекла.

В-третьих, охране за то я и плачу, чтобы следила за порядком. Не выполняет свои функции - вылетит моментально. Бред.Во-первых, охрана у меня леваков не пускает. Если пустит, то она и будет нести ответственность и передо мной, и перед тем владельцем.Во-вторых, если я прихожу и перед моим местом стоит какой-то тарантас на нейтралке, я его конечно откочу подальше. Но потом уже на новом месте пробью колес и поцарапаю. А если будет плохое настроение, то и побью стекла.В-третьих, охране за то я и плачу, чтобы следила за порядком. Не выполняет свои функции - вылетит моментально.

Реально думаете что - бред?Я вот тоже прикидываю: чел купил подземный паркинг за 5К, продал за 6К. Это какие годы были? конец 90-х, начало 2000-х?В то же время пишет, что в Украине не живет. Бывает проездом. Но лучше меня знает про мою парковку на Оболони.Строительством не занимается, но ТОЧНО ЗНАЕТ, что застройщики считают себестойку в долларах.Так что вы это - не ведитесь. Лично я уже не ведусь.Кстати, у меня на стоянке ситуация как и у вас. Охранники сто раз извиняться, если кто из "дневных" не успел забрать с моего места машину и ПОПРОСЯТ поставить на другое.И снег разгребут (сегодня - тоже). И помогут блондинкам выехать, чтобы те не задели соседние машины ))))