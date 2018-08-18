Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:У меня под домом на территории придомовой небольшой парковки как то повадился парковаться му*** из соседнего хруща. Мы с соседом как то наглухо заблокировали его авто 2мя своими и оставили под лобовым №тел. Утром он перезвонил, мы вышли, провели разъяснительную беседу по ситуации, больше его авто во дворе не видели. "все просто"(с)
Тема бейсбольной биты не раскрыта
все прошло без биты, просто объяснили челу "чинно-благородно"... да и бита уже давно в гараже, в багажнике присутствует гламурная клюшка ежеличё
а вот тема слива арендных квартир в новостроях новоиспеченными лендлордами после 3х лет владения таки не раскрыта...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
4e4ensxe написав: расскажу фичу как можно юзать бесплатно платный паркинг снимаете парко место или бокс на пару месяцев за это время делаете дубликат пропуска (электронной карты). отказываетесь от аренды - и по пропуску заезжаете на паркинг . отстегивая охране хз по сколько
частный эвакуатор - не варик потому как. гаврики ставили тачки в коридоре между местами . а эвакуатор а . не заедет в паркинг б . если вытолкаете тачку - то фактически это будет воровство .
зы камеры есть обращение владельцов ничего не решали - не нравится оттолкай тачку и все дела .
Бред. Во-первых, охрана у меня леваков не пускает. Если пустит, то она и будет нести ответственность и передо мной, и перед тем владельцем. Во-вторых, если я прихожу и перед моим местом стоит какой-то тарантас на нейтралке, я его конечно откочу подальше. Но потом уже на новом месте пробью колес и поцарапаю. А если будет плохое настроение, то и побью стекла. В-третьих, охране за то я и плачу, чтобы следила за порядком. Не выполняет свои функции - вылетит моментально.
Реально думаете что - бред? Я вот тоже прикидываю: чел купил подземный паркинг за 5К, продал за 6К. Это какие годы были? конец 90-х, начало 2000-х? В то же время пишет, что в Украине не живет. Бывает проездом. Но лучше меня знает про мою парковку на Оболони. Строительством не занимается, но ТОЧНО ЗНАЕТ, что застройщики считают себестойку в долларах. Так что вы это - не ведитесь. Лично я уже не ведусь. Кстати, у меня на стоянке ситуация как и у вас. Охранники сто раз извиняться, если кто из "дневных" не успел забрать с моего места машину и ПОПРОСЯТ поставить на другое. И снег разгребут (сегодня - тоже). И помогут блондинкам выехать, чтобы те не задели соседние машины ))))