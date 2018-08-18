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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:02
Faceless написав:
"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать
Это нужно прописать в законе, как в Японии например. Пока этого нет на законодательном уровне никто и не подумает так делать.
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Kostia
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:15
Kostia написав: Faceless написав:
"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать
Это нужно прописать в законе, как в Японии например. Пока этого нет на законодательном уровне никто и не подумает так делать.
Дело не в законах, а в их выполнении. Когда начнут нормально штрафовать и эвакуировать, тогда сразу деньги на парковки у водителей появятся.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:15
Faceless написав:
"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать
Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:29
Serg-ik написав: Faceless написав:
"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать
Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.
Не можешь заплатить за вывоз строительного мусора? Свали возле подъезда.
Не можешь платить за подключение к канализации или откачку стоков? Сливай в ближайший водоем. Так по вашей логике?
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:31
Xenon написав:
По данным СМИ, Печерский район - единственный, где в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования, разбоев здесь почти было в три раза меньше, чем годом раньше.
Соломенский район оказался самым опасным в Киеве - количество краж более 4000 за год, по сравнению с предыдущим годом выросло на тысячу. Также район в лидерах по грабежам, хулиганствам и разбойным нападениям.
Поинтересуйтесь в реанимации и травматологии на Щорса по поводу "поставок" из Печерского района - узнаете совсем другие цифры
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antey1969
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:31
Serg-ik написав: Faceless написав:
"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать
Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.
На самом деле да
Субсидии - это социальная политика. В данный момент они оправданы только тем, что после многолетнего популизма в тарифной политике выплыл слишком резкий рост тарифов, но по мере роста доходов расходы на субсидии будут снижаться автоматически
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Faceless
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