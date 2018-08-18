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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3409341034113412

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:02

  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Это нужно прописать в законе, как в Японии например. Пока этого нет на законодательном уровне никто и не подумает так делать.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:15

  Kostia написав:
  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Это нужно прописать в законе, как в Японии например. Пока этого нет на законодательном уровне никто и не подумает так делать.

Дело не в законах, а в их выполнении. Когда начнут нормально штрафовать и эвакуировать, тогда сразу деньги на парковки у водителей появятся.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:29

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.

Не можешь заплатить за вывоз строительного мусора? Свали возле подъезда.
Не можешь платить за подключение к канализации или откачку стоков? Сливай в ближайший водоем. Так по вашей логике?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:31

  Xenon написав:


По данным СМИ, Печерский район - единственный, где в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования, разбоев здесь почти было в три раза меньше, чем годом раньше.

Соломенский район оказался самым опасным в Киеве - количество краж более 4000 за год, по сравнению с предыдущим годом выросло на тысячу. Также район в лидерах по грабежам, хулиганствам и разбойным нападениям.

Поинтересуйтесь в реанимации и травматологии на Щорса по поводу "поставок" из Печерского района - узнаете совсем другие цифры
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:31

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.

На самом деле да
Субсидии - это социальная политика. В данный момент они оправданы только тем, что после многолетнего популизма в тарифной политике выплыл слишком резкий рост тарифов, но по мере роста доходов расходы на субсидии будут снижаться автоматически
Faceless
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