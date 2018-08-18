Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Ну а как в случае парковки? Вот есть прекрасная возможность запарковаться бесплатно на обочине/тротуаре. Вильнолюде не лох покупать паркинг или платить за парковку. Как его уговаривать, какую альтернативу предлагать?
Gastarbaiter написав:Не можешь заплатить за вывоз строительного мусора? Свали возле подъезда. Не можешь платить за подключение к канализации или откачку стоков? Сливай в ближайший водоем. Так по вашей логике?
Вы сейчас о личном доме или многоквартирном? В многоквартирном: Не можешь заплатить за вывоз строительного мусора? Не начинай ремонт. Вывоз мусора,кстати, в сотни раз дешевле, чем стоимость ремонта, например 1-2% от сметы. В отличие от стоимости паркинга, который стоит 30-200% от стоимости авто
Не можешь платить за подключение к канализации ? К тебе придут и поставят заглушку. Дальше решай сам.
Вы неудачные примеры привели
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
штрафы. Причем жесткие и большие. С внесением в единый реестр. И когда на выезде из города на КП радар словит номер авто на котором штраф--вопрос должен быть один-вы штраф сейчас оплачиваете или дальше идете пешком? Когда ловили кредитные машины после бума кредитования 2008 года за которые не платят то эта система работала очень хорошо.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать
Отличная мысль, попробую развить: Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.
Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world. Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?
Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее. Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.
"Мужчина, сколько вам лєт?" (с)
Это работает когда есть работающая правовая система. У нас немного по другому. Через десять лет оказывается, что нормы потребления были десять лет назад занижены. Получите счета за 10 лет и оплатите. Не можете7 продавайте квартиру и в ипеня. Не нравится? Вы платили все это время согласно счетам? А нам какое дело? Вот есть постановление зажопинского суда, что это было неправильно
Жека79 написав:штрафы. Причем жесткие и большие. С внесением в единый реестр. И когда на выезде из города на КП радар словит номер авто на котором штраф--вопрос должен быть один-вы штраф сейчас оплачиваете или дальше идете пешком? Когда ловили кредитные машины после бума кредитования 2008 года за которые не платят то эта система работала очень хорошо.
Задай себе вопрос, почему такая простая идея не реализуется. Вильнолюдям на должностях этого не нужно. А виноваты вильнолюди-врозеточники, чего уж там.
Serg-ik написав:Отличная мысль, попробую развить: Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.
Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world. Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?
Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее. Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.
Девушка, Вы, похоже, не уловили сути. Стоимость паркинга относительно стоимости авто намного больше, чем стоимость комуналки относительно стоимости недвижимости.
Ваше Welcome to real world не работает, никто в Киеве не продаёт из-за того, что ему нечем коммуналь платить, за субсидией идут. Было бы интересно посмотреть на продажи. И, как я понимаю, в "задрищенске", Вы никогда не жили
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери