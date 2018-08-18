Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28

штрафы. Причем жесткие и большие. С внесением в единый реестр. И когда на выезде из города на КП радар словит номер авто на котором штраф--вопрос должен быть один-вы штраф сейчас оплачиваете или дальше идете пешком? Когда ловили кредитные машины после бума кредитования 2008 года за которые не платят то эта система работала очень хорошо.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------