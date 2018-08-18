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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:15

  UA написав:
  Рыба-сом написав:Ну а как в случае парковки?
Вот есть прекрасная возможность запарковаться бесплатно на обочине/тротуаре. Вильнолюде не лох покупать паркинг или платить за парковку.
Как его уговаривать, какую альтернативу предлагать?

Ничего эффективнее этого ещё не придумали:
https://www.youtube.com/watch?v=-yFiTeIsGI4
На все конструктивные предложения вильнолюдь ответит стандартной bыдлофразой - "А то че будит?"

Не, ну это криминал и утрата гос-вом монополии на насилие.
Я всё-таки за штрафы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:22

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.


Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world.
Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?

Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее.
Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.

"Мужчина, сколько вам лєт?" (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Не можешь заплатить за вывоз строительного мусора? Свали возле подъезда.
Не можешь платить за подключение к канализации или откачку стоков? Сливай в ближайший водоем. Так по вашей логике?

Вы сейчас о личном доме или многоквартирном?
В многоквартирном:
Не можешь заплатить за вывоз строительного мусора? Не начинай ремонт. Вывоз мусора,кстати, в сотни раз дешевле, чем стоимость ремонта, например 1-2% от сметы. В отличие от стоимости паркинга, который стоит 30-200% от стоимости авто

Не можешь платить за подключение к канализации ? К тебе придут и поставят заглушку. Дальше решай сам.

Вы неудачные примеры привели
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:25

Базові дані для бізнес моделі на паркомісця.
Вільних 292.
На - другому рівні вільних місць на 80 більше.

Якщо заплатити за максимальний за 3 місяці - 8100 грн.

Паркомісця поряд. Тетріс - 60 куе. РТ - 50-60 куе.

Зображення


Зи. Щодо охорони. Читайте приписочку.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28

штрафы. Причем жесткие и большие. С внесением в единый реестр. И когда на выезде из города на КП радар словит номер авто на котором штраф--вопрос должен быть один-вы штраф сейчас оплачиваете или дальше идете пешком? Когда ловили кредитные машины после бума кредитования 2008 года за которые не платят то эта система работала очень хорошо.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.


Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world.
Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?

Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее.
Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.

"Мужчина, сколько вам лєт?" (с)


Это работает когда есть работающая правовая система.
У нас немного по другому. Через десять лет оказывается, что нормы потребления были десять лет назад занижены. Получите счета за 10 лет и оплатите. Не можете7 продавайте квартиру и в ипеня. Не нравится? Вы платили все это время согласно счетам? А нам какое дело? Вот есть постановление зажопинского суда, что это было неправильно :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:30

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:"Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.


Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world.
Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?

Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее.
Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.

"Мужчина, сколько вам лєт?" (с)

О, бачу сержик зрозумів, що власність зобов'язує.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:30

  Жека79 написав:штрафы. Причем жесткие и большие. С внесением в единый реестр. И когда на выезде из города на КП радар словит номер авто на котором штраф--вопрос должен быть один-вы штраф сейчас оплачиваете или дальше идете пешком? Когда ловили кредитные машины после бума кредитования 2008 года за которые не платят то эта система работала очень хорошо.


Задай себе вопрос, почему такая простая идея не реализуется.
Вильнолюдям на должностях этого не нужно. А виноваты вильнолюди-врозеточники, чего уж там.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:36

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.


Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world.
Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?

Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее.
Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.

Девушка, Вы, похоже, не уловили сути. Стоимость паркинга относительно стоимости авто намного больше, чем стоимость комуналки относительно стоимости недвижимости.

Ваше Welcome to real world не работает, никто в Киеве не продаёт из-за того, что ему нечем коммуналь платить, за субсидией идут. Было бы интересно посмотреть на продажи.
И, как я понимаю, в "задрищенске", Вы никогда не жили
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я арендую 3к. квартиру. Покупать не тороплюсь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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