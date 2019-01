Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:22

Serg-ik написав: Faceless написав: "Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать "Собственность обязывает". Не можешь содержать авто, в т числе обеспечить ему паркоместо - нечего и машину покупать

Отличная мысль, попробую развить:

Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world.

Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?



Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее.

Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.



