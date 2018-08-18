Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:59

Serg-ik написав: машины могут, а парковки нет?

продолжаете тупить машины могут, а парковки нет?продолжаете тупить

Это вам к 10-20 тыс куе за авто еще 15-20 за покупку паркоместа-г@вновопрос. А для кого-нереально.[/quote]Ребята, речь не о том, что сейчас все толпой ринутся покупать и арендовать паркинги. Речь о том, что так сделают все, кто живет/работает в центральных, перегруженный районах и (!) кто может себе это позволить, кто хочет комфорта и готов за него платить... А таких у нас становится все больше и больше … Количество машин на дорогах тому подтверждение ...У меня тоже были времена, когда подбирал жирные бычки и о чем совсем не думал, так это о парковке ... Но по мере налаживания жизни, наблюдая за ситуацией в Европе и в Америке, принял для себя решение в пользу паркоместа и жалею лишь о том, что не купил сразу мест десять … Не было денег, но надо было занять. Район сейчас явно перегруженный. И днем, и ночью. Если еще ментов заставят следить за порядком на дорогах и тротуарах, то с парковкой будет вообще большая проблема. А это грядет ...Просто у кого нет денег и кто не купит сейчас, поиздержится потом на аренде, купит потом дороже или просто будет испытывать большой дискомфорт и с завистью смотреть на нас - умных, хитрых и фартовых ...