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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3412341334143415

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  galadriel написав:
  Serg-ik написав:Отличная мысль, попробую развить:
Не можешь платить за коммуналку? Продавай, переезжай в ипеня, нечего идти за субсидией.


Да, именно так. А для Вас это открытие? Welcome to real world.
Или хочется и рыбку съесть и аквариум выпить?

Не можешь платить за коммуналку - продавай свои хоромы и покупай жильё поскромнее.
Не можешь платить за аренду квартиры - никто не заставляет, не арендуй, чеши к родакам в задрищенск.

Девушка, Вы, похоже, не уловили сути. Стоимость паркинга относительно стоимости авто намного больше, чем стоимость комуналки относительно стоимости недвижимости.

Ваше Welcome to real world не работает, никто в Киеве не продаёт из-за того, что ему нечем коммуналь платить, за субсидией идут. Было бы интересно посмотреть на продажи.
И, как я понимаю, в "задрищенске", Вы никогда не жили


В "Задрищенске" как правило нет проблем с парковкой.
А там где есть апелляция к дороговизне паркоместа не прокатит, это рынок. Тем более никто не требует именно покупать.
Если ли бесплатные /платные парковки, паркоместа для аренды, или в продаже, гаражи - информация не засекречена, и поинтересоваться ей до покупки авто - задача покупателя. Не может себе позволить - значит не может себе позволить и авто.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та відносно парковок на тротуарах чи "де попало" машин , які їздять кожний день - це просто жлобство власників . Більше нічого .
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:57

  Первый написав:Базові дані для бізнес моделі на паркомісця.
Вільних 292.
На - другому рівні вільних місць на 80 більше.

Якщо заплатити за максимальний за 3 місяці - 8100 грн.

Паркомісця поряд. Тетріс - 60 куе. РТ - 50-60 куе.
Зи. Щодо охорони. Читайте приписочку.

Как пример, дом бизнес-класса: соотношение паркомест к квартирам - 0,68 т.е. 32% квартир паркоместами не обеспечена. Дом год как сдали. Выкуплены менее 40% паркомест. Если Застройщик хочет продать паркоместа быстро - надо делать как в А52. 1 место на 5 квартир, при том что в радиусе километра вообще негде припарковаться. Итог: август 2018, до сдачи дома - минимум год. Ни одного паркоместа в продаже.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:59

  Serg-ik написав:машины могут, а парковки нет?
продолжаете тупить

Это вам к 10-20 тыс куе за авто еще 15-20 за покупку паркоместа-г@вновопрос. А для кого-нереально.
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Ребята, речь не о том, что сейчас все толпой ринутся покупать и арендовать паркинги. Речь о том, что так сделают все, кто живет/работает в центральных, перегруженный районах и (!) кто может себе это позволить, кто хочет комфорта и готов за него платить... А таких у нас становится все больше и больше … Количество машин на дорогах тому подтверждение ...
У меня тоже были времена, когда подбирал жирные бычки и о чем совсем не думал, так это о парковке ... Но по мере налаживания жизни, наблюдая за ситуацией в Европе и в Америке, принял для себя решение в пользу паркоместа и жалею лишь о том, что не купил сразу мест десять … Не было денег, но надо было занять. Район сейчас явно перегруженный. И днем, и ночью. Если еще ментов заставят следить за порядком на дорогах и тротуарах, то с парковкой будет вообще большая проблема. А это грядет ...
Просто у кого нет денег и кто не купит сейчас, поиздержится потом на аренде, купит потом дороже или просто будет испытывать большой дискомфорт и с завистью смотреть на нас - умных, хитрых и фартовых ...

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:00

  kingkongovets написав:коррупцию никто не насаждает сверху - это гонево для одноклеточных - она существует пока на нее есть социальный запрос в обществе и не надо снова вспоминать ли кван ю - не та это страна, шоп всех так ставить раком, не прокатит это у нас, вильнолюди мигом выйдут на майдан
ферштейн?


Расхищение бюджетных средств, тех самых налоговых поступлений, что вы (много) платите, есть тоже коррупцией.
Общество желает дырявых дорог как итог схем распила средств предназначенных для ремонта ?
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