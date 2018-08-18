Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:19

kingkongovets написав: они считают шо с себя должно начать государство они считают шо с себя должно начать государство

Кинг, Вы же "старенький", Вы же лучше меня должны знать как оно было в 1992-1997 годах, когда народ был как шёлковый, годами мог ходить на работу, не получая зарплаты и не устраивая митингов по этому поводу. Народ еще был привыкший "к стойлу". И ему не надо было начинать с себя. Он уже там был, в "ежовых рукавицах". А в это время шёл большой дерибан и первоначальное накопление капитала