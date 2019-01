Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:25

change_pm написав:

Вы как раз в одном предложение описали суть управления изменениями. И почему это не может работать на гос. уровне, если работает в корпорациях?



На Западе управление изменениями используется и бизнесом, и государством. Чаще всего в тех странах, где есть Полноценная демократия, см. ссылку:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%B8



вот к чему приводит увлечение альтернативной историей и диванными теориями)

вы шо воочию не видите насколько сейчас успешны страны с жестким авторитарным управлением и чего смогли добиться государства исповедующие свободу и демократию?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.