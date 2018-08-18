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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34143415341634173418>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:они считают шо с себя должно начать государство

Кинг, Вы же "старенький", Вы же лучше меня должны знать как оно было в 1992-1997 годах, когда народ был как шёлковый, годами мог ходить на работу, не получая зарплаты и не устраивая митингов по этому поводу. Народ еще был привыкший "к стойлу". И ему не надо было начинать с себя. Он уже там был, в "ежовых рукавицах". А в это время шёл большой дерибан и первоначальное накопление капитала
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:25

  change_pm написав:
Вы как раз в одном предложение описали суть управления изменениями. И почему это не может работать на гос. уровне, если работает в корпорациях?

На Западе управление изменениями используется и бизнесом, и государством. Чаще всего в тех странах, где есть Полноценная демократия, см. ссылку:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%B8

И еще, в Украине нет демократии, но власть не можеть нам об этом говорить, т.к. тогда придется признать, что народ не управляет государством, и манипулировать не выйдет.



вот к чему приводит увлечение альтернативной историей и диванными теориями)
вы шо воочию не видите насколько сейчас успешны страны с жестким авторитарным управлением и чего смогли добиться государства исповедующие свободу и демократию?
прекращайте москальские бредни читать, по вам это очень заметно - вы даже в эту тему вон сколько их заготовочек умудрились воткнуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:25

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:коррупцию никто не насаждает сверху - это гонево для одноклеточных - она существует пока на нее есть социальный запрос в обществе и не надо снова вспоминать ли кван ю - не та это страна, шоп всех так ставить раком, не прокатит это у нас, вильнолюди мигом выйдут на майдан
ферштейн?


Расхищение бюджетных средств, тех самых налоговых поступлений, что вы (много) платите, есть тоже коррупцией.
Общество желает дырявых дорог как итог схем распила средств предназначенных для ремонта ?


общество желает шоп государство неукоснительно соблюдало все свои обязанности, но само свои обязанности выполнять не спешит и как самая яркая тому иллюстрация - резкая идиосинкразия у большой части населения на выражение "начни с себя", они считают шо с себя должно начать государство - "а пусть они мне сначала - ..." и далее подставляйте любые варианты
и при этом надо громко орать и возмущаться "почему реформы не идут?"
надоело это в 100500й раз повторять


Предлагаю, эту тему больше не поднимать и не начинать, и не продолжать. У всех имеется свое особое мнение по этому поводу, его не изменить.
Давайте начнем с форума и будем толерантнее друг к друга.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:29

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:они считают шо с себя должно начать государство

Кинг, Вы же "старенький", Вы же лучше меня должны знать как оно было в 1992-1997 годах, когда народ был как шёлковый, годами мог ходить на работу, не получая зарплаты и не устраивая митингов по этому поводу. Народ еще был привыкший "к стойлу". И ему не надо было начинать с себя. Он уже там был, в "ежовых рукавицах". А в это время шёл большой дерибан и первоначальное накопление капитала


какой нахрен шелковый народ был в 90х, сержик? шо вы несете?
в 90х у пипла просто башни посносило от свободы, но и в 80х не было уже никаких ежовых рукавиц, не гоните - чуть попытались прижать при андропове, но энкаведешная рожа к счастью быстро загнулась
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:29

  kingkongovets написав:
общество желает шоп государство неукоснительно соблюдало все свои обязанности, но само свои обязанности выполнять не спешит и как самая яркая тому иллюстрация - резкая идиосинкразия у большой части населения на выражение "начни с себя", они считают шо с себя должно начать государство - "а пусть они мне сначала - ..." и далее подставляйте любые варианты
и при этом надо громко орать и возмущаться "почему реформы не идут?"
надоело это в 100500й раз повторять


Общество может считать что угодно. Но решение принимает "государство". Почему до сих пор не принято штрафование в авто режиме? Это "общество" само должно принимать эти решения?
Глядя на вильнолюдину с МВА, дающую взятки сбушникам, пересичный наверно должен начать с себя и не платить медсестре в больничке, ага :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:32

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:надо делать как в А52. 1 место на 5 квартир, при том что в радиусе километра вообще негде припарковаться. Итог: август 2018, до сдачи дома - минимум год. Ни одного паркоместа в продаже.

Это решение "проблем" застройщика по зарабатыванию денег. Проблема парковки для остальных 80% жителей этого дома решена?

Конечно. В радиусе 2 км.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:35

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:
Вы как раз в одном предложение описали суть управления изменениями. И почему это не может работать на гос. уровне, если работает в корпорациях?

На Западе управление изменениями используется и бизнесом, и государством. Чаще всего в тех странах, где есть Полноценная демократия, см. ссылку:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%B8

И еще, в Украине нет демократии, но власть не можеть нам об этом говорить, т.к. тогда придется признать, что народ не управляет государством, и манипулировать не выйдет.



вот к чему приводит увлечение альтернативной историей и диванными теориями)
вы шо воочию не видите насколько сейчас успешны страны с жестким авторитарным управлением и чего смогли добиться государства исповедующие свободу и демократию?
прекращайте москальские бредни читать, по вам это очень заметно - вы даже в эту тему вон сколько их заготовочек умудрились воткнуть


Я много где был. Не понимаю, о каких странах вы говорите.
Я вижу, как живут Канада, ЮК, Штаты и т.д., а также Эмираты, Саудиты, Оман и т.д. А также как мы и Раша/Казахстан/Белораша.

Т.е. у нас и не авторитаризм, и не демократия.

Относительно, московии тоже не понятно. Вам англоязычные ссылки с ББС приводить что-ли?))) я не помню, чтобы я рашинские ссылки тут постил.

Подводя итог, у каждого свое мнение...и Слава Богу, что оно есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:35

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Этого делать нельзя, ибо "вильнолюде устроят майдан" © :shock:


нельзя ломать людей через колено - не тот народ - надо делать постепенно, уговорами и убеждениями, предлагая альтернативу и стимулируя

О! Опять всплыл вопрос о "революциях и эволюциях" ))))
Давайте вспомним недавнее прошлое - как вышедшие из совка гаишники БЫСТРО приучили "не-до-европезированных" украинцев пропускать пешеходов на зебре. Да, с "уговорами и убеждениями", но и с неотвратимыми штрафами. Причем (феномен!!!) совершенно не брали взятки (по наблюдениям и отзывам) за данное нарушение ПДД.
В России до сих пор не приучили. Даже в Питере и Москве 50/50. пАтАмуШо полиции пофиг. Но двойную осевую практически не пересекают . За это полиция устраивает "расстрел на месте" )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:36

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Є прекрасна фраза

"Я хочу шоб не було корупції, і кум усі питання порішав".
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:37

  vano80 написав:Почему до сих пор не принято штрафование в авто режиме? Это "общество" само должно принимать эти решения?

без решения пляхавопроса нет смысла,
через 4-5 месяцев б*** окончательный кирдык,
и думаю очень оперативно письма счастья появятся ))
с реформами в стиле "как вжучить еще народ" у нас не затягивают.
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