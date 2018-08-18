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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:44
J_P написав:
О! Опять всплыл вопрос о "революциях и эволюциях" ))))
Давайте вспомним недавнее прошлое - как вышедшие из совка гаишники БЫСТРО приучили "не-до-европезированных" украинцев пропускать пешеходов на зебре. Да, с "уговорами и убеждениями", но и с неотвратимыми штрафами. Причем (феномен!!!) совершенно не брали взятки (по наблюдениям и отзывам) за данное нарушение ПДД.
В России до сих пор не приучили. Даже в Питере и Москве 50/50. пАтАмуШо полиции пофиг. Но двойную осевую практически не пересекают . За это полиция устраивает "расстрел на месте" )))
это все простите - эмоции
а на деле - в рашке и беларуси удалось восстановить или сохранить авторитарные вертикали власти, у нас - нет, это дало нам возможность вырваться из старой имперской парадигмы, но та же свобода и непокорность сейчас играет уже против нас и ее активно использует рашка и наши гниды-популисты, как в айкидо прям
в рашке майдан невозможен именно потому шо у нас возможна парковка на тротуарах и демонстративное посылание полицейских на камеру, а у них - нет
селяви
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:46
vano80 написав:
Почему до сих пор не принято штрафование в авто режиме? Это "общество" само должно принимать эти решения?
Да, решение должна принимать элита, но у неё для этого должна быть политическая воля.
Если что-то не делается, значит на то нет политической воли.
Политическая воля - ключевой вопрос.
У нашей элиты её не будет до 31 марта. И это понятно. Когда хаос, отсутствие правил и инфорсмента за их соблюдением, пародия на суды, очень легко обогащаться.
Но какой-нибудь Голобородько уже в апреле положит этому конец.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:55
Puente написав:
Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ...
Нет, не так. Недалеко от Лувра запарковаться в подземном паркинге можно без проблем (правда ценник конский по нашим меркам)). Недалеко от Майдана или Бессарабки - нЕгде!
"Злочинна влада" строила под Крещатиком магазины а не парковки.
Соотношение к-ва парковок к кол-ву квартир у нас в 2-3 раза ниже чем в Европе. И соотношение в ценах совершенно другое.
Друг поляк купил 2К квартиру в новостройке в Варшаве. Заплатил за паркинг 14К. Я купил 2К в ОболСкай, заплатив почти в 2 раза дешевле за квадратный метр. Дома одного класса. У меня паркинг стоит 30К.
Может в этом все дело????
Если на законодательном уровне установить процент наполнения новостроек паркингами как в Польше, соотношение цены паркинга к цене машины стало бы совершенно другим. В моем примере - не 30, а 14К/2 ~ 7...8К.
И дворы были бы пустые, и клумбы целые...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04
J_P написав: Puente написав:
Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ...
Нет, не так. Недалеко от Лувра запарковаться в подземном паркинге можно без проблем (правда ценник конский по нашим меркам)). Недалеко от Майдана или Бессарабки - нЕгде!
"Злочинна влада" строила под Крещатиком магазины а не парковки.
В смысле нЕгде??? прям на бассарабке -под ареной огромный пакинг--вроде 20 грн час, рядом гулливер--15 минут бесплтано, потом тоже 20 грн час, рядом ЦУМ--там подороже--50 грн час. на всех этих паркингах ВСЕГДА есть места, когда бы я туда не заезжал.
ловите
Печерский район
1) БЦ "Парус" (ул. Мечникова, 2) – подземный 4-х этажный паркинг.
2) ТЦ "Гулливер" (ул. Эспланадная, 1) – подземный 3-х этажный паркинг.
3) ПЦ Троицкий (вул. Красноармейская, 55) – новый паркинг под отелем "Рэдиссон" (в прошлом "Спорт").
4) Крещатик Плаза (ул. Крещатик, 19, (здание метро Крещатик) – паркинг.
5) СК "Динамо" (вул. М.Грушевского, 3), подземный паркинг.
Шевченковский район
1) БЦ "Мандарин" и "Арена Сити" (ул. Бассейная, 6).
2) "Премьер Палац" (вул. Пушкинская).
3) БЦ "Леонардо" (вул. Владимирская, 52/17).
4) ул. Бы.Гринченко, 3а – подземный паркинг.
Паркинги, расположенных в непосредственной близости к НСК "Олимпийский":
1) ТЦ "Олимпийский" (ул. Красноармейская, 72) – подземный 3-х этажный паркинг.
2) ТЦ "Гулливер" (ул. Эспланадная, 1) – подземный 3-х этажный паркинг.
3) ТЦ Троицкий (вул. Красноармейская, 53-55) – новый паркинг под отелем "Рэдиссон" (в прошлом "Спорт").
Востаннє редагувалось Жека79
в П'ят 25 січ, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:07
J_P написав: Puente написав:
Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ...
Нет, не так. Недалеко от Лувра запарковаться в подземном паркинге можно без проблем (правда ценник конский по нашим меркам)). Недалеко от Майдана или Бессарабки - нЕгде!
"Злочинна влада" строила под Крещатиком магазины а не парковки.
Соотношение к-ва парковок к кол-ву квартир у нас в 2-3 раза ниже чем в Европе. И соотношение в ценах совершенно другое.
Друг поляк купил 2К квартиру в новостройке в Варшаве. Заплатил за паркинг 14К. Я купил 2К в ОболСкай, заплатив почти в 2 раза дешевле за квадратный метр. Дома одного класса. У меня паркинг стоит 30К.
Может в этом все дело????
Если на законодательном уровне установить процент наполнения новостроек паркингами как в Польше, соотношение цены паркинга к цене машины стало бы совершенно другим. В моем примере - не 30, а 14К/2 ~ 7...8К.
И дворы были бы пустые, и клумбы целые...
+1
Именно так.
Я давно уже приводил пример: после того как в ДБНах ввели обязательную энергоэффективность строящихся домов, даже панельки-экономки теперь с утеплителем.
Иначе б строили до сих пор голую панель, а тут бы шли философские дебаты на тему "это ж рынок... народ такое покупает..."
Знаю понаеха из Корюковки, который нашарик живёт с подругой в стройвагончике и считает, что поймал бога за бороду. Т.е. спрос и "рынок" есть даже для фавелов из стройвагончиков, но хотим ли мы получить такой Киев?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:15
baffet написав: vano80 написав:
Почему до сих пор не принято штрафование в авто режиме? Это "общество" само должно принимать эти решения?
без решения пляхавопроса нет смысла,
через 4-5 месяцев б*** окончательный кирдык,
и думаю очень оперативно письма счастья появятся ))
с реформами в стиле "как вжучить еще народ" у нас не затягивают.
Извини, но это не так. Два года назад этот вопрос не стоял так остро, что не мешало ничего не делать.
Что интересно, мы постоянно возвращаемся к вильнолюдям в плане парковки или, о ужас, кондера не там повешенного.
Вопрос о вильнолюдыне Мхитаряне не так интересен, все понимают, что как только он перестанет давать взятки, его место сразу займет другой вильночеловек.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:16
У кого какие мысли, куда наш народ деньгу выводит? https://news.finance.ua/ua/news/-/44274 ... -za-kordon
Недвига или фондовый? В принципе, в Штатах можно уже от 30тыс недвигу купить и иметь 10% чистыми в баксах.
Скорее, всего это те деньги, который будь в Украине, были бы на КРЖН.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:24
change_pm написав:
У кого какие мысли, куда наш народ деньгу выводит? https://news.finance.ua/ua/news/-/44274 ... -za-kordon
Недвига или фондовый? В принципе, в Штатах можно уже от 30тыс недвигу купить и иметь 10% чистыми в баксах.
Скорее, всего это те деньги, который будь в Украине, были бы на КРЖН.
Это капля в море. Налом, думаю, в разы больше вывозят.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:30
Frant написав:
В 1980-ті роки репресивний апарат СРСР працював на 100%.
Это тюремная система работала как всегда, а репрессивный аппарат всяких КГБ был уже дезорганизован.
Когда Лёня Брежнев помер, во время траура мы с товарищами напились не помню по какому случаю, и на центральной улице города выкрикивали в окно что-то антисоветское, вообще антисоветское, позвонили в дверь, представились, два КГБшника, и ПОПРОСИЛИ не кричать в окно такие вещи, и ушли, и никто не оказался в застенках )))
И анекдоты все травили на каждом углу про советскую власть, и никого не хватали за это.
Но те кто уже попал в тюремную машину отгребали по полной, думаю, сейчас тоже особых поблажек нет.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:38
Жека79 написав:
В смысле нЕгде??? прям на бассарабке -под ареной огромный пакинг--вроде 20 грн час, рядом гулливер--15 минут бесплтано, потом тоже 20 грн час, рядом ЦУМ--там подороже--50 грн час. на всех этих паркингах ВСЕГДА есть места, когда бы я туда не заезжал.
Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.
Кстати, пару раз не мог днем запарковаться возле Гудвайна на Мечникова (приходилось ждать на полосе движения). А в последнее время и на Оболони. На Пушкинской/Прорезной не мог (товарищ там живет).
На подоле возле Репризы - обычно ж..па. Когда жил в центре - не мог вечером по Саксаганского/Горького.
Рад, если сейчас в этих местах все наладилось.
П.С. Наверно я неправильно мыслю. Утверждение "если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест" - в нашей стране видать не работает )))
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J_P
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