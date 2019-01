Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:44

J_P написав: О! Опять всплыл вопрос о "революциях и эволюциях" ))))

Давайте вспомним недавнее прошлое - как вышедшие из совка гаишники БЫСТРО приучили "не-до-европезированных" украинцев пропускать пешеходов на зебре. Да, с "уговорами и убеждениями", но и с неотвратимыми штрафами. Причем (феномен!!!) совершенно не брали взятки (по наблюдениям и отзывам) за данное нарушение ПДД.

это все простите - эмоции

а на деле - в рашке и беларуси удалось восстановить или сохранить авторитарные вертикали власти, у нас - нет, это дало нам возможность вырваться из старой имперской парадигмы, но та же свобода и непокорность сейчас играет уже против нас и ее активно использует рашка и наши гниды-популисты, как в айкидо прям

в рашке майдан невозможен именно потому шо у нас возможна парковка на тротуарах и демонстративное посылание полицейских на камеру, а у них - нет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.