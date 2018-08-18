RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3416341734183419>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41

  J_P написав:
Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.
Кстати, пару раз не мог днем запарковаться возле Гудвайна на Мечникова (приходилось ждать на полосе движения). А в последнее время и на Оболони. На Пушкинской/Прорезной не мог (товарищ там живет).
На подоле возле Репризы - обычно ж..па. Когда жил в центре - не мог вечером по Саксаганского/Горького.
Рад, если сейчас в этих местах все наладилось.

П.С. Наверно я неправильно мыслю. Утверждение "если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест" - в нашей стране видать не работает )))


"без проблем" - это в вашей интерпретации возле подъезда? да, иногда надо ножками пройтись, жизнь - боль)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 05.06.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:они считают шо с себя должно начать государство

Кинг, Вы же "старенький", ....

Простите, а вы - "молоденький"? Вам не больше 23-25?
С точки зрения физиологии (а в штатах с точки зрения медицины - законодательно) что 30 что 50 - "одновалентно".
Там "старенький" - только с 65 или 67, и называют такого мужчину уважительно - "сеньор" ))))
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 25 січ, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
Повідомлень: 666
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:49

  kingkongovets написав:"без проблем" - это в вашей интерпретации возле подъезда? да, иногда надо ножками пройтись, жизнь - боль)

Дык я и хожу ))). Писал ведь, что стараюсь в центр только на метро.
Жизнь в более загруженных городах приучила.
J_P
 
Повідомлень: 666
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:50

  J_P написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:они считают шо с себя должно начать государство

Кинг, Вы же "старенький", ....

Простите, а вы - "молоденький"? Вам не больше 23-25?
С точки зрения физиологии (а в штатах с точки зрения медицины - законодательно) что 30 что 50 - "одновалентно".
Там "старенький" - только с 65 или 67, и называют такого мужчину уважительно - "сеньёр" ))))

Конечно бывают исключения, но 30 и 50 намного больше разница чем 30 и 25
Kostia
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:56

Зображення

Охеренный ЖК Каховская, жд ветка проходит в 6 метрах от окон.
Прикиньте ночью будет ехать паровозик с вагончиками, так можно и обосраться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30523
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5136 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:57

  zzzzzz написав:Зображення

Охеренный ЖК Каховская, жд ветка проходит в 6 метрах от окон.
Прикиньте ночью будет ехать паровозик с вагончиками, так можно и обосраться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если б вы хоть чуть понимали в жд, то не писали бы такое
Kostia
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:01

Kostia
А теперь сравните с макетом :mrgreen:

Зображення

Уютный дворик че уж :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30523
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5136 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:06

  Kostia написав:
  J_P написав:
  Serg-ik написав:Кинг, Вы же "старенький", ....

Простите, а вы - "молоденький"? Вам не больше 23-25?
С точки зрения физиологии (а в штатах с точки зрения медицины - законодательно) что 30 что 50 - "одновалентно".
.....

Конечно бывают исключения, но 30 и 50 намного больше разница чем 30 и 25

Простите, а что делать на этом форуме человеку в 25 лет? Робко спрашивать советов у тех кому за 40, и у кого этой недвижки насобиралось по 500 и более метров?
Тогда надо разделить всех на "детей"/"взрослых" или как в коноклассике - "балбес"/"бывалый" ))))
Иначе получится как у Жванецкого про "вкус омаров..."
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 25 січ, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
Повідомлень: 666
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:07

  J_P написав:
  Жека79 написав:
В смысле нЕгде??? прям на бассарабке -под ареной огромный пакинг--вроде 20 грн час, рядом гулливер--15 минут бесплтано, потом тоже 20 грн час, рядом ЦУМ--там подороже--50 грн час. на всех этих паркингах ВСЕГДА есть места, когда бы я туда не заезжал.


Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.


да. Имбицилы паркуются в 2 ряда, создают пробки и бросают свои авто везде, а паркинги полупустые. я не думаю что 20 грн на сегодня это очень большие деньги охраняемую теплую подземную парковку в центре города. Достаточно проехать с Леси и свернуть налево к гулливеру и проехать вдоль него-а потом заехать на паркинг--картина маслом. Паркинг пустой, а вдоль гулливера по обеим сторонам дороги запарковано все наглухо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3188
З нами з: 25.12.14
Подякував: 339 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:24

  Жека79 написав:да. Имбицилы паркуются в 2 ряда, создают пробки и бросают свои авто везде, а паркинги полупустые. я не думаю что 20 грн на сегодня это очень большие деньги охраняемую теплую подземную парковку в центре города. Достаточно проехать с Леси и свернуть налево к гулливеру и проехать вдоль него-а потом заехать на паркинг--картина маслом. Паркинг пустой, а вдоль гулливера по обеим сторонам дороги запарковано все наглухо

Ребята, всем спасибо! Вы мне глаза открыли.
Повторюсь, я осознал ошибку в логическом построении:
"Если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест" применительно к родному городу.
КинГ, вероятно вы правы: пАтАмуШо помню все эти места более 20 лет назад. Паркуйся - нИхАчу...
Другие столицы воспринимаешь сразу - с пробками и парковками.
Кстати, из опыта: в Манхеттене до ближайшй свободной подземной парковки никогда не шел более 100-150 метров. Их там как грязи.
J_P
 
Повідомлень: 666
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3416341734183419>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Рыба-сом, vano80 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1277, 1278, 1279
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12781 2212855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 15:21
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66742)
25.01.2019 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.