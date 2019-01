Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41

J_P написав:

Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.

Кстати, пару раз не мог днем запарковаться возле Гудвайна на Мечникова (приходилось ждать на полосе движения). А в последнее время и на Оболони. На Пушкинской/Прорезной не мог (товарищ там живет).

На подоле возле Репризы - обычно ж..па. Когда жил в центре - не мог вечером по Саксаганского/Горького.

Рад, если сейчас в этих местах все наладилось.



П.С. Наверно я неправильно мыслю. Утверждение "если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест" - в нашей стране видать не работает ))) Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.Кстати, пару раз не мог днем запарковаться возле Гудвайна на Мечникова (приходилось ждать на полосе движения). А в последнее время и на Оболони. На Пушкинской/Прорезной не мог (товарищ там живет).На подоле возле Репризы - обычно ж..па. Когда жил в центре - не мог вечером по Саксаганского/Горького.Рад, если сейчас в этих местах все наладилось.П.С. Наверно я неправильно мыслю. Утверждение "если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест" - в нашей стране видать не работает )))



"без проблем" - это в вашей интерпретации возле подъезда? да, иногда надо ножками пройтись, жизнь - боль) "без проблем" - это в вашей интерпретации возле подъезда? да, иногда надо ножками пройтись, жизнь - боль)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.