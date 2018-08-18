|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41
J_P написав:
Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.
Кстати, пару раз не мог днем запарковаться возле Гудвайна на Мечникова (приходилось ждать на полосе движения). А в последнее время и на Оболони. На Пушкинской/Прорезной не мог (товарищ там живет).
На подоле возле Репризы - обычно ж..па. Когда жил в центре - не мог вечером по Саксаганского/Горького.
Рад, если сейчас в этих местах все наладилось.
П.С. Наверно я неправильно мыслю. Утверждение "если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест" - в нашей стране видать не работает )))
"без проблем" - это в вашей интерпретации возле подъезда? да, иногда надо ножками пройтись, жизнь - боль)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
они считают шо с себя должно начать государство
Кинг, Вы же "старенький", ....
Простите, а вы - "молоденький"? Вам не больше 23-25?
С точки зрения физиологии (а в штатах с точки зрения медицины - законодательно) что 30 что 50 - "одновалентно".
Там "старенький" - только с 65 или 67, и называют такого мужчину уважительно - "сеньор" ))))
Востаннє редагувалось J_P
в П'ят 25 січ, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:49
kingkongovets написав:
"без проблем" - это в вашей интерпретации возле подъезда? да, иногда надо ножками пройтись, жизнь - боль)
Дык я и хожу ))). Писал ведь, что стараюсь в центр только на метро.
Жизнь в более загруженных городах приучила.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:50
J_P написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
они считают шо с себя должно начать государство
Кинг, Вы же "старенький", ....
Простите, а вы - "молоденький"? Вам не больше 23-25?
С точки зрения физиологии (а в штатах с точки зрения медицины - законодательно) что 30 что 50 - "одновалентно".
Там "старенький" - только с 65 или 67, и называют такого мужчину уважительно - "сеньёр" ))))
Конечно бывают исключения, но 30 и 50 намного больше разница чем 30 и 25
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1031
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:56
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30523
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3000 раз.
- Подякували: 5136 раз.
-
- Профіль
-
12
2
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:57
Если б вы хоть чуть понимали в жд, то не писали бы такое
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1031
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:01
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30523
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3000 раз.
- Подякували: 5136 раз.
-
- Профіль
-
12
2
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:06
Kostia написав: J_P написав: Serg-ik написав:
Кинг, Вы же "старенький", ....
Простите, а вы - "молоденький"? Вам не больше 23-25?
С точки зрения физиологии (а в штатах с точки зрения медицины - законодательно) что 30 что 50 - "одновалентно".
.....
Конечно бывают исключения, но 30 и 50 намного больше разница чем 30 и 25
Простите, а что делать на этом форуме человеку в 25 лет? Робко спрашивать советов у тех кому за 40, и у кого этой недвижки насобиралось по 500 и более метров?
Тогда надо разделить всех на "детей"/"взрослых" или как в коноклассике - "балбес"/"бывалый" ))))
Иначе получится как у Жванецкого про "вкус омаров..."
Востаннє редагувалось J_P
в П'ят 25 січ, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:07
J_P написав: Жека79 написав:
В смысле нЕгде??? прям на бассарабке -под ареной огромный пакинг--вроде 20 грн час, рядом гулливер--15 минут бесплтано, потом тоже 20 грн час, рядом ЦУМ--там подороже--50 грн час. на всех этих паркингах ВСЕГДА есть места, когда бы я туда не заезжал.
Серьезно? Запаковаться в центре без проблем? Я на машинах в центр езжу только в выходные. Редко в будни (предпочитаю метро). Но когда езжу, вижу что заставлена практически вся проезжая часть центра, что существенно тормозит движение.
да. Имбицилы паркуются в 2 ряда, создают пробки и бросают свои авто везде, а паркинги полупустые. я не думаю что 20 грн на сегодня это очень большие деньги охраняемую теплую подземную парковку в центре города. Достаточно проехать с Леси и свернуть налево к гулливеру и проехать вдоль него-а потом заехать на паркинг--картина маслом. Паркинг пустой, а вдоль гулливера по обеим сторонам дороги запарковано все наглухо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 457 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:24
Жека79 написав:
да. Имбицилы паркуются в 2 ряда, создают пробки и бросают свои авто везде, а паркинги полупустые. я не думаю что 20 грн на сегодня это очень большие деньги охраняемую теплую подземную парковку в центре города. Достаточно проехать с Леси и свернуть налево к гулливеру и проехать вдоль него-а потом заехать на паркинг--картина маслом. Паркинг пустой, а вдоль гулливера по обеим сторонам дороги запарковано все наглухо
Ребята, всем спасибо! Вы мне глаза открыли.
Повторюсь, я осознал ошибку в логическом построении:"Если на проезжей части все забито, значит в паркингах нет свободных мест"
применительно к родному городу.КинГ
, вероятно вы правы: пАтАмуШо помню все эти места более 20 лет назад. Паркуйся - нИхАчу...
Другие столицы воспринимаешь сразу
- с пробками и парковками.
Кстати, из опыта: в Манхеттене до ближайшй свободной подземной парковки никогда не шел более 100-150 метров. Их там как грязи.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|