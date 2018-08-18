А что не так? Думаете, товарняки не слышно и не видно?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:28
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:32
Elensk
По карте - тупик на углу улиц Каховской и Челябинской. Мёртвые подъездные пути.
P.S. Тем не менее - в 245метрах основная ветка.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 25 січ, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:32
Скорее всего это ветка к складам. Редко или совсем уже не используемая. А если снесут склады то и ветку уберут.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:34
Скорее всего, это неработающая ветка, которая вела на завод. Когда-нибудь демонтируют, а может применят под наземное метро, Троещина-ПОХ. Вот тогда будет жесть:)
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:36
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:36
Elensk
Думаю Константин хотел сказать что эта ветка заброшенная.
В принципе он прав, но с другой стороны расстояние в 6 метров от окна это как-то не комильфо.
А вот расстояние с перрона жд станции Левобережная
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:40
Фуры мимо Каховского бегают аж бегом. Там не завод, там куча складов. Самый активный Хладокомбинат №3 , а прямо под окнами склад забитый фурами .
Дорога вплотную у дома проходит.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жители Рыбальского будут петь иесенку жителям Каховской
Как провожают пароходы?
Совсем не так, как поезда.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:08
Рыба-сом на самом деле вдоль железки куча домов строят, на Кардачах в частности-5 штук, Манхеттен, Виктори..Да чего уж там: Новопечерскин липки наверняка уже полюбили шум приезжающих и уезжающих поездов )))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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