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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3416341734183419

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:28

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Охеренный ЖК Каховская, жд ветка проходит в 6 метрах от окон.
Прикиньте ночью будет ехать паровозик с вагончиками, так можно и обосраться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если б вы хоть чуть понимали в жд, то не писали бы такое

А что не так? Думаете, товарняки не слышно и не видно?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:32

Elensk

По карте - тупик на углу улиц Каховской и Челябинской. Мёртвые подъездные пути.

P.S. Тем не менее - в 245метрах основная ветка.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 25 січ, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:32

  Elensk написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Охеренный ЖК Каховская, жд ветка проходит в 6 метрах от окон.
Прикиньте ночью будет ехать паровозик с вагончиками, так можно и обосраться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если б вы хоть чуть понимали в жд, то не писали бы такое

А что не так? Думаете, товарняки не слышно и не видно?


Скорее всего это ветка к складам. Редко или совсем уже не используемая. А если снесут склады то и ветку уберут.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:34

  Elensk написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Охеренный ЖК Каховская, жд ветка проходит в 6 метрах от окон.
Прикиньте ночью будет ехать паровозик с вагончиками, так можно и обосраться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если б вы хоть чуть понимали в жд, то не писали бы такое

А что не так? Думаете, товарняки не слышно и не видно?


Скорее всего, это неработающая ветка, которая вела на завод. Когда-нибудь демонтируют, а может применят под наземное метро, Троещина-ПОХ. Вот тогда будет жесть:)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:36

  change_pm написав:
Скорее всего, это неработающая ветка, которая вела на завод. Когда-нибудь демонтируют, а может применят под наземное метро, Троещина-ПОХ. Вот тогда будет жесть:)


На карте есть начало строительства каховского и куча фур под загрузку дальше.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:36

Elensk
Думаю Константин хотел сказать что эта ветка заброшенная.
В принципе он прав, но с другой стороны расстояние в 6 метров от окна это как-то не комильфо.

А вот расстояние с перрона жд станции Левобережная Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:40

Фуры мимо Каховского бегают аж бегом. Там не завод, там куча складов. Самый активный Хладокомбинат №3 , а прямо под окнами склад забитый фурами .

Дорога вплотную у дома проходит.
Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А вот расстояние с перрона жд станции Левобережная

Жители Рыбальского будут петь иесенку жителям Каховской

Как провожают пароходы?
Совсем не так, как поезда.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:04

Serg-ik
... и Навигатора :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:08

Рыба-сом на самом деле вдоль железки куча домов строят, на Кардачах в частности-5 штук, Манхеттен, Виктори..Да чего уж там: Новопечерскин липки наверняка уже полюбили шум приезжающих и уезжающих поездов )))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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