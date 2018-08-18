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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3418341934203421>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:28

  Рыба-сом написав:Serg-ik
... и Навигатора :mrgreen:


С форума сего творенияф -
"я исследовала эту проблему и уже инвестировала. Я нашла массу ЖК расположенных на таком же расстоянии , а то и ближе к железке ( часто это даже 6-7 полос с сортировочной станцией). Пока вопящих - "спасите , зачем я это купил" - я не нашла "

Никого не жалко, никого...
Если прямо сейчас начать застраивать Радикал со всеми его ядами - раскупят аж бегом.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:30

  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Serg-ik
... и Навигатора :mrgreen:


С форума сего творенияф -
"я исследовала эту проблему и уже инвестировала. Я нашла массу ЖК расположенных на таком же расстоянии , а то и ближе к железке ( часто это даже 6-7 полос с сортировочной станцией). Пока вопящих - "спасите , зачем я это купил" - я не нашла "

Никого не жалко, никого...
Если прямо сейчас начать застраивать Радикал со всеми его ядами - раскупят аж бегом.

Sic! Перефразируя Маркса, вопрос лишь в стоимости квадратного метра там 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:36

  zzzzzz написав:Фуры мимо Каховского бегают аж бегом. Там не завод, там куча складов. Самый активный Хладокомбинат №3 , а прямо под окнами склад забитый фурами .

Дорога вплотную у дома проходит.
]

На месте Каховской был раньше кирпичный завод, на месте застройки от Ковальской был завод ЖБИ. Ну и где они сейчас?
Туда же и склады канут вскоре.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 25 січ, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:38

  Рыба-сом написав:
  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Serg-ik
... и Навигатора :mrgreen:


С форума сего творенияф -
"я исследовала эту проблему и уже инвестировала. Я нашла массу ЖК расположенных на таком же расстоянии , а то и ближе к железке ( часто это даже 6-7 полос с сортировочной станцией). Пока вопящих - "спасите , зачем я это купил" - я не нашла "

Никого не жалко, никого...
Если прямо сейчас начать застраивать Радикал со всеми его ядами - раскупят аж бегом.

Sic! Перефразируя Маркса, вопрос лишь в стоимости квадратного метра там 8)

В Нью-Йорку законодавчо заборонено будувати житло в промзонах. :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:13

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Фуры мимо Каховского бегают аж бегом. Там не завод, там куча складов. Самый активный Хладокомбинат №3 , а прямо под окнами склад забитый фурами .

Дорога вплотную у дома проходит.
]

На месте Каховской был раньше кирпичный завод, на месте застройки от Ковальской был завод ЖБИ. Ну и где они сейчас?
Туда же и склады канут вскоре.

Ага, и метро на Троещину уже совсем скоро запустят ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:24

  zzzzzz написав:Ага, и метро на Троещину уже совсем скоро запустят ))))

Если на него, как на бетонометры, найдется покупатель по тройной цене - через пару лет ленточку перережут
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:31

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Ага, и метро на Троещину уже совсем скоро запустят ))))

Если на него, как на бетонометры, найдется покупатель по тройной цене - через пару лет ленточку перережут


Каждый новый кандидат в меры считает нужным уже точно достроить метро на Трою)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:35

zzzzzz кто знает, как дела с ЖК Лукьяновский каскад? строительство идет? продажа есть?
mariap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:39

Libo
та ничего бы вы им не сделали, а даже вы если бы и сделали а потом бы вам точно так же . только не надо говорить что вы с СВД ходите и мастер спорта по рукопашке . но то такое

вот первая страница выдачи в гугле . сорян укр сайты у меня не работают ))

http://www.vdolevke.ru/objects/360/73111.html
http://domkorona.ru/1018.htm

так что даже в гребаном ДС такое сплошь и рядом .
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:
  Puente написав:Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ...

Нет, не так. Недалеко от Лувра запарковаться в подземном паркинге можно без проблем (правда ценник конский по нашим меркам)). Недалеко от Майдана или Бессарабки - нЕгде!
"Злочинна влада" строила под Крещатиком магазины а не парковки.
Соотношение к-ва парковок к кол-ву квартир у нас в 2-3 раза ниже чем в Европе. И соотношение в ценах совершенно другое.
Друг поляк купил 2К квартиру в новостройке в Варшаве. Заплатил за паркинг 14К. Я купил 2К в ОболСкай, заплатив почти в 2 раза дешевле за квадратный метр. Дома одного класса. У меня паркинг стоит 30К.
Может в этом все дело???? :D
Если на законодательном уровне установить процент наполнения новостроек паркингами как в Польше, соотношение цены паркинга к цене машины стало бы совершенно другим. В моем примере - не 30, а 14К/2 ~ 7...8К.
И дворы были бы пустые, и клумбы целые...


П....ж. Что значит негде возле Крещатика?
В цуме свободная парковка.
Паркуй.
Провидец
 
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