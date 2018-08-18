Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С форума сего творенияф - "я исследовала эту проблему и уже инвестировала. Я нашла массу ЖК расположенных на таком же расстоянии , а то и ближе к железке ( часто это даже 6-7 полос с сортировочной станцией). Пока вопящих - "спасите , зачем я это купил" - я не нашла "
Никого не жалко, никого... Если прямо сейчас начать застраивать Радикал со всеми его ядами - раскупят аж бегом.
С форума сего творенияф - "я исследовала эту проблему и уже инвестировала. Я нашла массу ЖК расположенных на таком же расстоянии , а то и ближе к железке ( часто это даже 6-7 полос с сортировочной станцией). Пока вопящих - "спасите , зачем я это купил" - я не нашла "
Никого не жалко, никого... Если прямо сейчас начать застраивать Радикал со всеми его ядами - раскупят аж бегом.
Sic! Перефразируя Маркса, вопрос лишь в стоимости квадратного метра там
С форума сего творенияф - "я исследовала эту проблему и уже инвестировала. Я нашла массу ЖК расположенных на таком же расстоянии , а то и ближе к железке ( часто это даже 6-7 полос с сортировочной станцией). Пока вопящих - "спасите , зачем я это купил" - я не нашла "
Никого не жалко, никого... Если прямо сейчас начать застраивать Радикал со всеми его ядами - раскупят аж бегом.
Sic! Перефразируя Маркса, вопрос лишь в стоимости квадратного метра там
В Нью-Йорку законодавчо заборонено будувати житло в промзонах.
Puente написав:Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ...
Нет, не так. Недалеко от Лувра запарковаться в подземном паркинге можно без проблем (правда ценник конский по нашим меркам)). Недалеко от Майдана или Бессарабки - нЕгде! "Злочинна влада" строила под Крещатиком магазины а не парковки. Соотношение к-ва парковок к кол-ву квартир у нас в 2-3 раза ниже чем в Европе. И соотношение в ценах совершенно другое. Друг поляк купил 2К квартиру в новостройке в Варшаве. Заплатил за паркинг 14К. Я купил 2К в ОболСкай, заплатив почти в 2 раза дешевле за квадратный метр. Дома одного класса. У меня паркинг стоит 30К. Может в этом все дело???? Если на законодательном уровне установить процент наполнения новостроек паркингами как в Польше, соотношение цены паркинга к цене машины стало бы совершенно другим. В моем примере - не 30, а 14К/2 ~ 7...8К. И дворы были бы пустые, и клумбы целые...
П....ж. Что значит негде возле Крещатика? В цуме свободная парковка. Паркуй.