J_P написав:

Puente написав: Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ... Та не треба вмовляти - повинні працювати закони - запаркувався в забороненому місці - штраф майже моментально . Заїхав на газон - ще швидше ... Вартість парковок по світу - приблизно 10% від оренди квартири - які проблеми ? Квартири просто здаються без питань масово - і паркомісця різні будуть ...

Нет, не так. Недалеко от Лувра запарковаться в подземном паркинге можно без проблем (правда ценник конский по нашим меркам)). Недалеко от Майдана или Бессарабки - нЕгде!"Злочинна влада" строила под Крещатиком магазины а не парковки.Соотношение к-ва парковок к кол-ву квартир у нас в 2-3 раза ниже чем в Европе. И соотношение в ценах совершенно другое.Друг поляк купил 2К квартиру в новостройке в Варшаве. Заплатил за паркинг 14К. Я купил 2К в ОболСкай, заплатив почти в 2 раза дешевле за квадратный метр. Дома одного класса. У меня паркинг стоит 30К.Может в этом все дело????Если на законодательном уровне установить процент наполнения новостроек паркингами как в Польше, соотношение цены паркинга к цене машины стало бы совершенно другим. В моем примере - не 30, а 14К/2 ~ 7...8К.И дворы были бы пустые, и клумбы целые...