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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3418341934203421

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:49

  Провидец написав:В цуме свободная парковка.

а в арене?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4e4ensxe написав:
  Провидец написав:В цуме свободная парковка.

а в арене?

И в арене.

Вильночеловек рождён не для платежей за парковку.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:14

  4e4ensxe написав:Libo
та ничего бы вы им не сделали, а даже вы если бы и сделали а потом бы вам точно так же . только не надо говорить что вы с СВД ходите и мастер спорта по рукопашке . но то такое



Еще как сделал бы ... Ты забываешь, что я не на общественной парковке, а на своей личной, за которую заплатил деньги, плачу коммуналку и плачу охране, чтобы она не пускала туда посторонних и охраняла мою машину. Охранник мой. Я его не прошу смотреть за моей машиной как на общественной. А требую. В паркинге, которым принадлежит мне или таким как я. И за это плачу деньги. Если я его работой не доволен, он вылетит у меня тот же день.
А пробить колеса на паркинге или покоцать машину свосем не проблема. Это тебе на открытом и просматриваемом пространстве. Охранник сверху на воротах. Он не увидит кто. Сам ущерб бы возместил и потом зарекся бы ставить леваков.
Короче, ты попробуй, купи сам, посмотри как оно работает, а потом уже мне рассказывай. А теорию и ужасы не надо. Я не первый раз замужем. :oops:
Libo
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