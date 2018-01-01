Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:14

4e4ensxe написав: Libo

та ничего бы вы им не сделали, а даже вы если бы и сделали а потом бы вам точно так же . только не надо говорить что вы с СВД ходите и мастер спорта по рукопашке . но то такое



та ничего бы вы им не сделали, а даже вы если бы и сделали а потом бы вам точно так же . только не надо говорить что вы с СВД ходите и мастер спорта по рукопашке . но то такое

Еще как сделал бы ... Ты забываешь, что я не на общественной парковке, а на своей личной, за которую заплатил деньги, плачу коммуналку и плачу охране, чтобы она не пускала туда посторонних и охраняла мою машину. Охранник мой. Я его не прошу смотреть за моей машиной как на общественной. А требую. В паркинге, которым принадлежит мне или таким как я. И за это плачу деньги. Если я его работой не доволен, он вылетит у меня тот же день.А пробить колеса на паркинге или покоцать машину свосем не проблема. Это тебе на открытом и просматриваемом пространстве. Охранник сверху на воротах. Он не увидит кто. Сам ущерб бы возместил и потом зарекся бы ставить леваков.Короче, ты попробуй, купи сам, посмотри как оно работает, а потом уже мне рассказывай. А теорию и ужасы не надо. Я не первый раз замужем.