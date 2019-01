Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:58

житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%), зазначають в повідомленні Мінрегіону.



За обсягами виконаних будівельних робіт в регіонах лідирують Одеська (15,3 млрд грн), Дніпропетровська (13,5 млрд грн), Харківська області (12,7 млрд грн) і Київ (30,1 млрд грн).



Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення склали 72,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,6% та 8,6% відповідно.



