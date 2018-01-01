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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3419342034213422>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:49

  Провидец написав:В цуме свободная парковка.

а в арене?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4e4ensxe написав:
  Провидец написав:В цуме свободная парковка.

а в арене?

И в арене.

Вильночеловек рождён не для платежей за парковку.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:14

  4e4ensxe написав:Libo
та ничего бы вы им не сделали, а даже вы если бы и сделали а потом бы вам точно так же . только не надо говорить что вы с СВД ходите и мастер спорта по рукопашке . но то такое



Еще как сделал бы ... Ты забываешь, что я не на общественной парковке, а на своей личной, за которую заплатил деньги, плачу коммуналку и плачу охране, чтобы она не пускала туда посторонних и охраняла мою машину. Охранник мой. Я его не прошу смотреть за моей машиной как на общественной. А требую. В паркинге, которым принадлежит мне или таким как я. И за это плачу деньги. Если я его работой не доволен, он вылетит у меня тот же день.
А пробить колеса на паркинге или покоцать машину свосем не проблема. Это тебе на открытом и просматриваемом пространстве. Охранник сверху на воротах. Он не увидит кто. Сам ущерб бы возместил и потом зарекся бы ставить леваков.
Короче, ты попробуй, купи сам, посмотри как оно работает, а потом уже мне рассказывай. А теорию и ужасы не надо. Я не первый раз замужем. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:56

Фейслес

Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За даними Мінрегіону, за підсумками 2018 року індекс будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%), зазначають в повідомленні Мінрегіону.

За обсягами виконаних будівельних робіт в регіонах лідирують Одеська (15,3 млрд грн), Дніпропетровська (13,5 млрд грн), Харківська області (12,7 млрд грн) і Київ (30,1 млрд грн).

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення склали 72,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,6% та 8,6% відповідно.

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... ivnytstva/

зы: шото не видно пока остановок строек и массовых банкротств застройщиков, каковые нам который уже год подряд обещают ведущие икспёрды и оналитеги ветки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:25

  kingkongovets написав:За даними Мінрегіону, за підсумками 2018 року індекс будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%), зазначають в повідомленні Мінрегіону.

За обсягами виконаних будівельних робіт в регіонах лідирують Одеська (15,3 млрд грн), Дніпропетровська (13,5 млрд грн), Харківська області (12,7 млрд грн) і Київ (30,1 млрд грн).

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення склали 72,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,6% та 8,6% відповідно.

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... ivnytstva/

зы: шото не видно пока остановок строек и массовых банкротств застройщиков, каковые нам который уже год подряд обещают ведущие икспёрды и оналитеги ветки)

Точно не видно???
Чи рожеві окуляри заважають???


https://uainfo.org/blognews/1548424938- ... ?_utl_t=vb : и Одесского припортового завода массово перебираются на работу в Алжир?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:30

  kingkongovets написав:За даними Мінрегіону, за підсумками 2018 року індекс будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%), зазначають в повідомленні Мінрегіону.

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році
Усього - 123,4
житлові - 122,9
нежитлові - 123,1
Інженерні споруди - 124,4

Индекс промышленного производства
2017 +0,4%
2018 +1,1%
сумасшедший рост.

Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 25 січ, 2019 19:50, всього редагувалось 3 разів.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:46

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:За даними Мінрегіону, за підсумками 2018 року індекс будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%), зазначають в повідомленні Мінрегіону.

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році
Усього - 123,4
житлові - 122,9
нежитлові - 123,1
Інженерні споруди - 124,4

Индекс промышленного производства
2017 +0,4%
2018 +1,1%
сумасшедший рост.

только меня притомил этот зрадодрочер? :shock:
думаю если было -0,4% и -1,1% то уже весь изошелся бы на гуано зрадой :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:52

  Прохожий написав:только меня притомил этот зрадодрочер? :shock:
думаю если было -0,4% и -1,1% то уже весь изошелся бы на гуано зрадой :shock:

Да тебя все томят, на соседней ветке тебя томят рассказы по аренде а именно Вата, тут тебя томят зрадники, Еленск на этой ветке тебя тоже томила. Томный ты какой-то.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zzzzzz написав:только меня притомил этот зрадодрочер? :shock:
думаю если было -0,4% и -1,1% то уже весь изошелся бы на гуано зрадой :shock:


не только вас и не только этот)
там рядом с лечебной купелью у них какое то гнездо походу)
а точка сидения определяет точку зрения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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