а в арене?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:14
Еще как сделал бы ... Ты забываешь, что я не на общественной парковке, а на своей личной, за которую заплатил деньги, плачу коммуналку и плачу охране, чтобы она не пускала туда посторонних и охраняла мою машину. Охранник мой. Я его не прошу смотреть за моей машиной как на общественной. А требую. В паркинге, которым принадлежит мне или таким как я. И за это плачу деньги. Если я его работой не доволен, он вылетит у меня тот же день.
А пробить колеса на паркинге или покоцать машину свосем не проблема. Это тебе на открытом и просматриваемом пространстве. Охранник сверху на воротах. Он не увидит кто. Сам ущерб бы возместил и потом зарекся бы ставить леваков.
Короче, ты попробуй, купи сам, посмотри как оно работает, а потом уже мне рассказывай. А теорию и ужасы не надо. Я не первый раз замужем.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:56
Фейслес
Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:58
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За даними Мінрегіону, за підсумками 2018 року індекс будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%), зазначають в повідомленні Мінрегіону.
За обсягами виконаних будівельних робіт в регіонах лідирують Одеська (15,3 млрд грн), Дніпропетровська (13,5 млрд грн), Харківська області (12,7 млрд грн) і Київ (30,1 млрд грн).
Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення склали 72,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,6% та 8,6% відповідно.
зы: шото не видно пока остановок строек и массовых банкротств застройщиков, каковые нам который уже год подряд обещают ведущие икспёрды и оналитеги ветки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:25
Точно не видно???
Чи рожеві окуляри заважають???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:30
Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році
Усього - 123,4
житлові - 122,9
нежитлові - 123,1
Інженерні споруди - 124,4
Индекс промышленного производства
2017 +0,4%
2018 +1,1%
сумасшедший рост.
Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 25 січ, 2019 19:50, всього редагувалось 3 разів.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:46
только меня притомил этот зрадодрочер?
думаю если было -0,4% и -1,1% то уже весь изошелся бы на гуано зрадой
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:52
Да тебя все томят, на соседней ветке тебя томят рассказы по аренде а именно Вата, тут тебя томят зрадники, Еленск на этой ветке тебя тоже томила. Томный ты какой-то.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не только вас и не только этот)
я ваще не понимаю шо он тут делает если честно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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