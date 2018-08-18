RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34203421342234233424>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

Спешиал фо ю ))

Снегоплавильные машины купили с переплатой в 10 млн грн у предприятия которое возглавляет и владеет экс-руководитель комунального предприятия
http://monitoringcenter.com.ua/%D1%85%D ... 2wjrMfieAw

Ну не может КМДА не красть из бюджета


заяву накатал уже в прокуратуру? или так - чисто воздух по привычке портишь?
доказательствп есть? или снова белый шум? вы ж до конца в принципе ничего довести не можете - полаяли и забыли, потомушо новый вброс появился
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 05.06.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:06

kingkongovets
Не волнуйтесь, есть много ГОшек которые оооооочень любят КМДА и заявы будут, можете не сомневаться)

Доказательства в ссылке на статью , если вы не разбираетесь в тендерах , то лучше вообще ничего не писать по тендерной теме.

Ох как вас рвет на куски при любом упоминании о коррупции в КМДА :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30538
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5140 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Не волнуйтесь, есть много ГОшек которые оооооочень любят КМДА и заявы будут, можете не сомневаться)

Доказательства в ссылке на статью , если вы не разбираетесь в тендерах , то лучше вообще ничего не писать по тендерной теме.

Ох как вас рвет на куски при любом упоминании о коррупции в КМДА :shock:


меня раздражают гнилые базары, которые такие как вы постоянно начинают, но никогда до конца не доводят
у нынешней администрации много косяков, но сравнивать ее с тем шо было раньше может тока слепой идиот
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 05.06.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:17

kingkongovets
Какой милый съезд. Есть факт переплаты за снегоплавильные установки.
Что вы мне пытаетесь доказать, что этот сайт фуфло, и что все закупки были прозрачные ?

В таком случае изучите условия тендера которые заточены под прокладку.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30538
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5140 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Какой милый съезд. Есть факт переплаты за снегоплавильные установки.
Что вы мне пытаетесь доказать, что этот сайт фуфло, и что все закупки были прозрачные ?

В таком случае изучите условия тендера которые заточены под прокладку.


можно конкретнее?
а то у меня по той ссылке такое
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 05.06.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:32

ККЦ

http://monitoringcenter.com.ua/%D1%85%D ... 2wjrMfieAw


У меня все открывается, попробуйте по этой ссылке зайти.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30538
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3000 раз.
Подякували: 5140 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:35

  Васенька написав:от цікаво. форумні наркомани хоч мають 1000грн за пост?

Если у тебя больше 10000 постов, каждый лайк твоего поста- это 100 грн. Каждая ссылка на finance.ua - 10 грн. Каждое загруженное фото - 5 грн. Цитата твоего поста - 5 грн. Каждый пост - 2 грн. В месяц набегает от 8 до 12 тыс. грн. в зависимости от твоей активности. Все тарифы - в разделе FAQ для премиум-пользователей. Мелочь - а приятно.
airmax78
 
Повідомлень: 27678
З нами з: 25.10.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 3076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:ККЦ

http://monitoringcenter.com.ua/%D1%85%D ... 2wjrMfieAw


У меня все открывается, попробуйте по этой ссылке зайти.


не получается с тапка, шо там конкретное, вкратце?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 05.06.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:41

  zzzzzz написав:Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.

Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет.
НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 31.08.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:48

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.

Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет.
НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.


в интервью с владельцем окко, если не ошибаюсь, он говорил, что статистика падает, потому что много продаж идет по серому
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34203421342234233424>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1277, 1278, 1279
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12789 2213767
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 21:28
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5380
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11953)
25.01.2019 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.