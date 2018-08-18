Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
заяву накатал уже в прокуратуру? или так - чисто воздух по привычке портишь? доказательствп есть? или снова белый шум? вы ж до конца в принципе ничего довести не можете - полаяли и забыли, потомушо новый вброс появился
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:kingkongovets Не волнуйтесь, есть много ГОшек которые оооооочень любят КМДА и заявы будут, можете не сомневаться)
Доказательства в ссылке на статью , если вы не разбираетесь в тендерах , то лучше вообще ничего не писать по тендерной теме.
Ох как вас рвет на куски при любом упоминании о коррупции в КМДА
меня раздражают гнилые базары, которые такие как вы постоянно начинают, но никогда до конца не доводят у нынешней администрации много косяков, но сравнивать ее с тем шо было раньше может тока слепой идиот
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Васенька написав:от цікаво. форумні наркомани хоч мають 1000грн за пост?
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zzzzzz написав:Немного о потреблении населения Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 ) Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т. Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т. Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет. НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
zzzzzz написав:Немного о потреблении населения Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 ) Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т. Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т. Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет. НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.
в интервью с владельцем окко, если не ошибаюсь, он говорил, что статистика падает, потому что много продаж идет по серому