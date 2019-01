Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:02

zzzzzz написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав: ККЦ



http://monitoringcenter.com.ua/%D1%85%D ... 2wjrMfieAw





У меня все открывается, попробуйте по этой ссылке зайти. ККЦУ меня все открывается, попробуйте по этой ссылке зайти.



не получается с тапка, шо там конкретное, вкратце? не получается с тапка, шо там конкретное, вкратце?



Снегоплавильные машины купили с переплатой при этом тендерные умловия так прописали что бы официльный дилер не смог принять участие. Переплата 10 млн.грн. Снегоплавильные машины купили с переплатой при этом тендерные умловия так прописали что бы официльный дилер не смог принять участие. Переплата 10 млн.грн.



так повторюсь - заяву подали? давайте за этим проследим, я ж тока за

тока ж вы такое не любите, вы любите в лужу перднуть и забыть так повторюсь - заяву подали? давайте за этим проследим, я ж тока затока ж вы такое не любите, вы любите в лужу перднуть и забыть

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.