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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:56
kingkongovets написав:
не получается с тапка, шо там конкретное, вкратце?
Снегоплавильные машины купили с переплатой при этом тендерные умловия так прописали что бы официльный дилер не смог принять участие. Переплата 10 млн.грн.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:57
trololo написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет.
НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.
в интервью с владельцем окко, если не ошибаюсь, он говорил, что статистика падает, потому что много продаж идет по серому
все маленькие заправочки при стоянках или просто торгующие под навесом на 2-3грн дешевле сетевиков торгуют белорусской солярой, 95м и газом без чеков. За нал.
У кума 8 газовых официальных заправок и таких будочек больше 30ти. Скупают дизель у фур едущих с раши и белораши по 24-25грн кг(тоннами). Газ только наш.
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барабашов
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:58
trololo написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет.
НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.
в интервью с владельцем окко, если не ошибаюсь, он говорил, что статистика падает, потому что много продаж идет по серому
А что год назад в серую не продавали ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:00
Барабашов , ваш кум наверно не первый год этим занимается?
Я веду к тому что бы как то понять, выросла доля серого рынка или нет.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:02
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
не получается с тапка, шо там конкретное, вкратце?
Снегоплавильные машины купили с переплатой при этом тендерные умловия так прописали что бы официльный дилер не смог принять участие. Переплата 10 млн.грн.
так повторюсь - заяву подали? давайте за этим проследим, я ж тока за
тока ж вы такое не любите, вы любите в лужу перднуть и забыть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:09
Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
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asti
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:12
kingkongovets написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
только меня притомил этот зрадодрочер?
думаю если было -0,4% и -1,1% то уже весь изошелся бы на гуано зрадой
не только вас и не только этот)
там рядом с лечебной купелью у них какое то гнездо походу)
а точка сидения определяет точку зрения
Вы думаете у этого Жужи Мудаева импотенция, диабет или постоянное желание дефекации от потребления лаврской постной выпечки?
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барабашов
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:15
asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
а вы предложите им на электричке в коростень прошвырнуться
это ж как с врачем - он вам бухать запретил, а вы ему полтос $ занесли и все ок)
а если серьезно - все медленно, но уверенно растет начиная со второй половины 2016го, хотя если выберут не пороха возможно всякое
вот тока покупать, когда на улицах льется кровь тут желающих мало
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 25 січ, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:16
барабашов написав: kingkongovets написав: Прохожий написав:
[quote="4563234:zzzzzz"]
только меня притомил этот зрадодрочер?
думаю если было -0,4% и -1,1% то уже весь изошелся бы на гуано зрадой
не только вас и не только этот)
там рядом с лечебной купелью у них какое то гнездо походу)
а точка сидения определяет точку зрения
Вы думаете у этого Жужи Мудаева импотенция, диабет или постоянное желание дефекации от потребления лаврской постной выпечки?[/quote]
я думаю шо любое ничтожество всегда винит в своих неудачах всех, кроме себя
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:29
Почався вечер боли.
Че ж вас так плющит когда я кидаю статистику которая вас не радует.
Может дело не во мне, а просто в том что экономический рост начал замедляться?
Хотя конечно в это трудно многим поверить, хочется видеть дорожай в 20% за год как в сладкие годы сумамшедшего прихода инвестиций в Украину, но естественно во всем виноват только я и никто другой.
Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.
Живите своим умом!
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