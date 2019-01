Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:47

zzzzzz написав: Почався вечер боли.

Че ж вас так плющит когда я кидаю статистику которая вас не радует.

Может дело не во мне, а просто в том что экономический рост начал замедляться?



Хотя конечно в это трудно многим поверить, хочется видеть дорожай в 20% за год как в сладкие годы сумамшедшего прихода инвестиций в Украину, но естественно во всем виноват только я и никто другой.



Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.



дело не в тебе, а в том шо таких, думающих спинным мозгом, настолько овердохуя, шо это реально ставит под угрозу дальнейшее продвижение нашей страны в направлении света и цивилизации

дело не в тебе, а в том шо таких, думающих спинным мозгом, настолько овердохуя, шо это реально ставит под угрозу дальнейшее продвижение нашей страны в направлении света и цивилизации

мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, тем кто в очередной раз отреагировал спинным, а не головным мозгом на говновбросы извечного противника, но нам будет все равно неприятно на это смотреть

