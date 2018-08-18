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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:35

  asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... [url]С чего бы это??[/url]!

Вас начали вести по программе насилования мозгов с целью слепить из вас слепое послушное дитя,вот и все ответы))) :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:37

  vano80 написав:Общество может считать что угодно. Но решение принимает "государство". Почему до сих пор не принято штрафование в авто режиме? Это "общество" само должно принимать эти решения?
Глядя на вильнолюдину с МВА, дающую взятки сбушникам, пересичный наверно должен начать с себя и не платить медсестре в больничке, ага :mrgreen:

Хорошим врачам плачу, т.к. медсистричка на официальную ЗП ласты склеит.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:39

  somilitark написав:
  asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... [url]С чего бы это??[/url]!

Вас начали вести по программе насилования мозгов с целью слепить из вас слепое послушное дитя,вот и все ответы))) :lol:


Та шо, сомик, молчи.
Все буит тока дорожать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Домика график поломался :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:40

  asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!

:mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:44

  asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!

Всё что целесообразно под лордизм гребут, отсюда и дорожай.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:47

  J_P написав:
  Kostia написав:
  J_P написав:Конечно бывают исключения, но 30 и 50 намного больше разница чем 30 и 25

Простите, а что делать на этом форуме человеку в 25 лет? Робко спрашивать советов у тех кому за 40, и у кого этой недвижки насобиралось по 500 и более метров?
Тогда надо разделить всех на "детей"/"взрослых" или как в коноклассике - "балбес"/"бывалый" ))))
Иначе получится как у Жванецкого про "вкус омаров..."

Сейчас бывает в 25 лет денег больше чем у многих 40 летних
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Почався вечер боли.
Че ж вас так плющит когда я кидаю статистику которая вас не радует.
Может дело не во мне, а просто в том что экономический рост начал замедляться?

Хотя конечно в это трудно многим поверить, хочется видеть дорожай в 20% за год как в сладкие годы сумамшедшего прихода инвестиций в Украину, но естественно во всем виноват только я и никто другой.

Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.


дело не в тебе, а в том шо таких, думающих спинным мозгом, настолько овердохуя, шо это реально ставит под угрозу дальнейшее продвижение нашей страны в направлении света и цивилизации
мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, тем кто в очередной раз отреагировал спинным, а не головным мозгом на говновбросы извечного противника, но нам будет все равно неприятно на это смотреть
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:49

  Elensk написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Охеренный ЖК Каховская, жд ветка проходит в 6 метрах от окон.
Прикиньте ночью будет ехать паровозик с вагончиками, так можно и обосраться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если б вы хоть чуть понимали в жд, то не писали бы такое

А что не так? Думаете, товарняки не слышно и не видно?

Там не бывает товарняков
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:51

  zzzzzz написав:Elensk
Думаю Константин хотел сказать что эта ветка заброшенная.
В принципе он прав, но с другой стороны расстояние в 6 метров от окна это как-то не комильфо.

А вот расстояние с перрона жд станции Левобережная Зображення

Ну и? Какая проблема в жд? Жил очень долго возле оживленных жд, намного лкчше чем трассы
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