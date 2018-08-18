Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... [url]С чего бы это??[/url]!
Вас начали вести по программе насилования мозгов с целью слепить из вас слепое послушное дитя,вот и все ответы)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vano80 написав:Общество может считать что угодно. Но решение принимает "государство". Почему до сих пор не принято штрафование в авто режиме? Это "общество" само должно принимать эти решения? Глядя на вильнолюдину с МВА, дающую взятки сбушникам, пересичный наверно должен начать с себя и не платить медсестре в больничке, ага
Хорошим врачам плачу, т.к. медсистричка на официальную ЗП ласты склеит.
asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... [url]С чего бы это??[/url]!
Вас начали вести по программе насилования мозгов с целью слепить из вас слепое послушное дитя,вот и все ответы)))
asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Всё что целесообразно под лордизм гребут, отсюда и дорожай.
J_P написав:Конечно бывают исключения, но 30 и 50 намного больше разница чем 30 и 25
Простите, а что делать на этом форуме человеку в 25 лет? Робко спрашивать советов у тех кому за 40, и у кого этой недвижки насобиралось по 500 и более метров? Тогда надо разделить всех на "детей"/"взрослых" или как в коноклассике - "балбес"/"бывалый" )))) Иначе получится как у Жванецкого про "вкус омаров..."
Сейчас бывает в 25 лет денег больше чем у многих 40 летних
zzzzzz написав:Почався вечер боли. Че ж вас так плющит когда я кидаю статистику которая вас не радует. Может дело не во мне, а просто в том что экономический рост начал замедляться?
Хотя конечно в это трудно многим поверить, хочется видеть дорожай в 20% за год как в сладкие годы сумамшедшего прихода инвестиций в Украину, но естественно во всем виноват только я и никто другой.
Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.
дело не в тебе, а в том шо таких, думающих спинным мозгом, настолько овердохуя, шо это реально ставит под угрозу дальнейшее продвижение нашей страны в направлении света и цивилизации мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, тем кто в очередной раз отреагировал спинным, а не головным мозгом на говновбросы извечного противника, но нам будет все равно неприятно на это смотреть
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.