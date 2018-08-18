|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:51
zzzzzz написав:
Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.
Прогуляйтесь из-за компьютера по улице, посмотрите сколько авто ездит по улице и задумайтесь об одной просто вещи "если продажи топлива официально падает, а авто всё ездят - значит, с официальными цифрами что-то не так".
Кстати, это очень коррелирует с цифрами по грузоперевозкам в части "что-то не так".
Продажи топлива падают, а грузоперевозки на автотраспорте выросли
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1951
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:54
kingkongovets написав:
мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, но нам будет все равно неприятно на это смотреть
Фига себе, вечер боли в самом разгаре.
Вы бы завязывали с пьянством перед компом в одиночестве, ничем хорошим это не кончится.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30543
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3000 раз.
- Подякували: 5140 раз.
-
- Профіль
-
12
2
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:56
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, но нам будет все равно неприятно на это смотреть
Фига себе, вечер боли в самом разгаре.
Вы бы завязывали с пьянством перед компом в одиночестве, ничем хорошим это не кончится.
ну если даже такие образы в вашем мозгу ничего не пробуждают - теория дарвина рулит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5794
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:57
pesikot написав: zzzzzz написав:
Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.
Прогуляйтесь из-за компьютера по улице, посмотрите сколько авто ездит по улице и задумайтесь об одной просто вещи "если продажи топлива официально падает, а авто всё ездят - значит, с официальными цифрами что-то не так".
Кстати, это очень коррелирует с цифрами по грузоперевозкам в части "что-то не так".
Продажи топлива падают, а грузоперевозки на автотраспорте выросли
А вы никогда не слышали о том что крупные авто транспортные предприятия не закупают топливо через АЗС ?
Кстати общий объем грузоперевозок сократился по стране.
Я оценил вашу попытку найти перемогу, но увы нет.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30543
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3000 раз.
- Подякували: 5140 раз.
-
- Профіль
-
12
2
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:02
kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, но нам будет все равно неприятно на это смотреть
Фига себе, вечер боли в самом разгаре.
Вы бы завязывали с пьянством перед компом в одиночестве, ничем хорошим это не кончится.
ну если даже такие образы в вашем мозгу ничего не пробуждают - теория дарвина рулит
Можете меня считать кем угодно, мне это без разницы.
Не нравиться статистика, не читайте, там кстати держстат дал данные что индекс цен на жилье вырос на 5% по всей стране, вот вам перемога.
Интересно сколько по Киеву держстат насчитал, наверно +20% , а по печерску точно +50% , не ниже. ))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30543
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3000 раз.
- Подякували: 5140 раз.
-
- Профіль
-
12
2
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:05
trololo написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Немного о потреблении населения
Продано через АЗС декабрь ( декабрь -2017 )
Бензин моторный - 90,8 тыс.т ( 106,2 тыс.т ) падение на 15,6 тыс.т.
Газойли ( ДТ ) -81,2 тыс.т ( 83,8 тыс.т ) падение 2,6 тыс.т
Пропан и бутан сжиженный - 64,5 тыс.т ( 58 тыс.т ) рост 6,5 тыс.т.
Итог - падение продаж топлива - 11,7 тыс.тонн
Падение еще не такое сильное т.к. в декабре еще некоторая часть евровладельцев каталась , в январе цифры падения будут еще круче.
Читал эту статистику по падению продаж и бензина, и газа для авто. Оснований не верить нет.
НО ... количество авто на дорогах не уменьшается.
в интервью с владельцем окко, если не ошибаюсь, он говорил, что статистика падает, потому что много продаж идет по серому
Авжеж.
"Тіньофа ікономіка рятує нас" - типовий випад фейслесарів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 19016
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 2022 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:12
zzzzzz написав:
Почався вечер боли.
Че ж вас так плющит когда я кидаю статистику которая вас не радует.
Может дело не во мне, а просто в том что экономический рост начал замедляться?
Хотя конечно в это трудно многим поверить, хочется видеть дорожай в 20% за год как в сладкие годы сумамшедшего прихода инвестиций в Украину, но естественно во всем виноват только я и никто другой.
Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.
мне чето не приходит в голову дергать какую то позитивную статистику и чето доказывать. хотя при желании, это также легко, как найти какой-то негатив.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1862 раз.
- Подякували: 1035 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:24
Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30543
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3000 раз.
- Подякували: 5140 раз.
-
- Профіль
-
12
2
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:30
asti написав:
Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:44
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Почався вечер боли.
Че ж вас так плющит когда я кидаю статистику которая вас не радует.
Может дело не во мне, а просто в том что экономический рост начал замедляться?
Хотя конечно в это трудно многим поверить, хочется видеть дорожай в 20% за год как в сладкие годы сумамшедшего прихода инвестиций в Украину, но естественно во всем виноват только я и никто другой.
Какие же вы ограниченные если даже не можете адекватно реагировать на цифры.
дело не в тебе, а в том шо таких, думающих спинным мозгом, настолько овердохуя, шо это реально ставит под угрозу дальнейшее продвижение нашей страны в направлении света и цивилизации
мы то все равно свалим, если увидим шо не получилось снова, жрать своих детей и форсировать днепр под настильным огнем в ноябре снова придется вам и вашим детям, тем кто в очередной раз отреагировал спинным, а не головным мозгом на говновбросы извечного противника, но нам будет все равно неприятно на это смотреть
Мне почему-то кажется, что скорее я куда-то уеду
А как же беззаботная пенсия по богатству за ренту некоммерческого?
Снова работать придется?
Или запасной аэродром уже заготовлен?
ЗЫ у меня на Вону аллергия, но иногда, читая эту тему, появляется нездоровое желание, чтоб таки она следующим президентом стала, чтоб убедится, что никуда Вы не уедите, а через полгода-годик будете уже клеймить зрадойопов, которые крошат батон на самоотверженную президентшу
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|