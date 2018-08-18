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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:50
Рыба-сом написав: asti написав:
Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Однухи на Минской и трехи на ГС реально стремятся к одной цене
Интересное шоу.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:51
Рыба-сом написав: asti написав:
Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Вся суть в том, вы искали долго и нашли, и то я так понял за такую цену только 1 вариант, а человек даже не искал, а просто спросил у знакомых риэлторов
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Kostia
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:55
Kostia написав: Рыба-сом написав: asti написав:
Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Вся суть в том, вы искали долго и нашли, и то я так понял за такую цену только 1 вариант, а человек даже не искал, а просто спросил у знакомых риэлторов
Нет, варианты есть ещё, особенно если чешки рассматривать и 464 серию.
Кстати, эта квартира меня сама "нашла" - спрашивал о другом, а риелторы эту предложили
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:03
Рыба-сом написав: Kostia написав: Рыба-сом написав:
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Вся суть в том, вы искали долго и нашли, и то я так понял за такую цену только 1 вариант, а человек даже не искал, а просто спросил у знакомых риэлторов
Нет, варианты есть ещё, особенно если чешки рассматривать и 464 серию.
Кстати, эта квартира меня сама "нашла" - спрашивал о другом, а риелторы эту предложили
Когда что-то то долго ищешь, обязаткльно найдёшь. Напомните пожалуйста свои запросы, можно в лс
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Kostia
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:06
Kostia написав:Когда что-то то долго ищешь, обязаткльно найдёшь. Напомните пожалуйста свои запросы, можно в лс
плюсану
шоп найти норм вариант иногда приходится по полгода мегатонны шлака через себя пропускать - издержки жанра)
никто не обещал шо будет легко)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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